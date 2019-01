Mescid-i Aksa Mayıs Ayına Kadar Yıkılıp Yerine İddia Edilen Tapınak Yapılacak"

Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci , düzenlediği basın toplantısında Kudüs ve Mescid-i Aksa 'nın durumunu bildirmek amacıyla hazırladıkları 2018 yılı Kudüs raporunu açıkladı.Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, düzenlediği basın toplantısında 2018 yılı Kudüs raporunu açıkladı. Dünya gündemine Kudüs kadar gelen başka bir şehir olmamasına rağmen, İsrail 'in Kudüs'te yaptıkları ve yapılanlara sessiz kalınması bakımından 'en yalnız şehir Kudüs' denilse abartı olmayacağını belirten Demirci, "Kudüs, Müslümanların mübarek mescidi Mescid-i Aksa ve bu şehirde yaşayan 350 bin Müslüman ölüme, yokluğa, çaresizliğe ve yalnızlığa mahkum edilmiştir. Kudüslü Müslümanlar Mescid-i Aksa'nın korunması için canlarından ve mallarından geçmektedirler. Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya giden Müslümanların evlerine Yahudi yerleşimciler çökmekte ve İsrail devleti bu duruma önayak olmaktadır. UNESCO'nun 2016'da aldığı "Mescid-i Aksa'da Yahudi tarihine ait bir şey yok" kararı bile Aksa'nın ve Kudüs'ün altının oyulmasına engel olamamıştır. UNESCO'nun kararının üye devletler üzerinde bir etki uyandırması gerekirken, İsrail için tam tersi bir sonuç doğurmuştur. İsrail, Kudüs'te dilediğini yapmak için bunu bir fırsat olarak görmüş ve UNESCO'dan ayrılmıştır. Bu durum, İsrail'in 'dilediğimi yaparım' anlayışının somut örneğidir" dedi."Tapınak için tüm malzeme Mescid-i Aksa'nın etrafına yığılmış durumda"Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, Müslümanlar ve ehli vicdan derhal harekete geçmezse Mescid-i Aksa önümüzdeki Mayıs ayına kadar ortadan kaldırılıp yerine iddia edilen tapınak yapılmaya başlanacağı endişesi taşıdıklarını dile getirerek, "Tapınak için tüm malzeme Mescid-i Aksa'nın etrafına yığılmış durumda. Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşanan zulüm artık o kadar kanıksanmış olacak ki; bugüne kadar gerçekleşen binlerce yıkım, on binlerce baskın ve verilen onlarca şehit dünya kamuoyunun hiç dikkatini çekmemiş yaşananlar birer istatistikten ibaret kalmıştır" şeklinde konuştu.Kudüs'e yönelik ziyaretlerde her geçen yıl artış söz konusu olduğunu belirten Demirci, "Ancak İsrail, Filistin topraklarına ördüğü ayırım duvarları gibi 2018'de de Türkiye ile Kudüs arasına vize duvarı ördü ve 2018 Kudüs ziyaretlerinde büyük bir düşüş yaşandı. Ülkemizden 2016'da 30 bin 2017'de 41 bin ziyaretçi Kudüs'e giderken 2018'in ikinci yarısından itibaren ziyaretlerde büyük düşüş yaşandı. Bunun nedeni. İsrail'in Kudüs ziyaretlerine getirdiği kısıtlama. Bir kişinin yılda sadece bir kez ziyaret etmesi şartını getiren İsrail, Kudüs'ü hakkıyla anlatan rehberlere de vize vermemeye başladı. Halbuki İsrail vatandaşları ülkemize vizesiz geliyorlar" dedi. Muhammed Demirci , 2018'de Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananları şöyle açıkladı:Mescid-i Aksa'ya baskınlar"2002 yılından itibaren Mescid-i Aksa'ya baskınlar yapmaya başlayan Yahudiler, her geçen yıl baskınlarını artırmıştır. 2018 yılında Mescid-i Aksa'ya 29 bin 801 Yahudi baskın yapmıştır. Önceki yıllarda milletvekillerinin baskın yapmasına izin verilmezken, 2018'de İsrail meclisindeki milletvekilleri de baskınlara katılmıştır. Baskınlarda artık Aksa içinde ayinler yapılmaya başlanmıştır.Mescid-i Aksa iki kez kapatıldıMescid-i Aksa 27 Temmuz 2018 ve 17 Ağustos 2018 tarihlerinde iki kez kapatılmıştır. Aksa'nın kapatılması üzerine Müslümanlar namazlarını Aksa'nın kapılarında eda etmek zorunda kalmışlardır.Bin 736 tutuklamaİsrail, 2018 yılında Kudüs'te bin 736 Müslüman'ı tutukladı. Ne yazıkki bu sayının önemli bir kısmını çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor. İsrail'in 2018'de tutukladığı bin 736 Müslümanın 33'ü 12 yaşından küçük çocuk, 461'i 12-18 arası, 63'ü kadın. Tutuklananların 4'ü kadın olmak üzere 14'ü ise yaşlı. İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Kudüslü Aziz Uveysat isimli Müslüman ise ilaçları verilmediği için şehit olmuştur.7 şehitİsrail, 7 Kudüslü Müslüman'ı 2018 yılında şehit etti.246 yıkımBilindiği gibi Birleşmiş Milletler , İsrail'in yeni yerleşim birimleri açmasını sürekli kınar; ancak bu kınamalar her hangi bir yaptırıma dönüşmediği için İsrail bildiğini okumaya tam gaz devam etmektedir. Kudüs'te sürekli yeni yerleşim yerleri kuran İsrail'in önceliği 2018'de Han El Ahmar ve Şeyh Cerrah olmuştur. Bu iki bölge, Mescid-i Aksa'nın savunması için stratejik önemi olan yerlerdir ve yıkımların çoğu da bu bölgelerde gerçekleşmiştir. 2018'de Kudüs'te 246 ev ve iş yeri yıkılmıştır.Yeni hedef mezarlıklar2018 yılında İsrail'in yeni hedefi Müslümanlara ait mezarlıklar olmuştur. Kudüs'ün en büyük Müslüman mezarlığı olan Memenallah mezarlığından geriye sadece bir sarnıç ve tahrip edilmiş birkaç mezar taşı kalmıştır. Mezarlığın yerinde şimdi büyük bir park, çok katlı bir otel ve 'Dünya Hoşgörü Müzesi' ismini verdikleri bir müze vardır. Mescid-i Aksa'nın hemen yanı başında bulunan Baburrahme mezarlığı ise Yahudiler için yeni eğlence mekanı olmuştur. İsrail, buradan Zeytindağı'na bir teleferik inşa etmek istiyor. Sahabe kabirlerinin de bulundu bu mezarlıkta mezarlar açılarak cesetler çalınıyor. Müslümanlar buna engel olmak için mezarların üzerine betonla kaplamaya başladılar".Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, dernek olarak Kudüs'te yaptıklarını şöyle sıraladı:"Mescid-i Aksa Seferleri: Yıl boyunca yapılan seferlerle beş bin kişi Aksa'ya taşındı.Okul Çantası: 800 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.Kumanya: 15 bin ihtiyaç sahibi aileye kumanya paketi dağıtıldı.Kışlık: bin 650 aile faydalandı (soba, battaniye, çocuklara mont, bot)Ev restorasyonu: Aksa'ya yakın mesafede olan Tütüncü Evi restorasyonu yapıldı.İftar: Ramazan'da Mescid-i Aksa'da 30 bin kişiye iftar verildi.Kurban: 13 bin 500 aileye kurban eti ulaştırıldı.Kudüs'te Ailem Var: 550 aileye nakdi yardım yapıldı.Bayramlık: 4 bin 500 çocuğa her iki bayram öncesi bayramlık kıyafet dağıtıldı.Kudüs'te Kardeşim Var: 300 yetime nakdi yardım yapıldı.Tekerlekli Sandalye: Engelli ve hastalar için 150 adet tekerlekli sandalye alındı.Öğrenci Bursu: 175 öğrenciye burs verildi.Aksa'da Yemek Dağıtımı: Yıl boyunca Aksa'da Cuma sonrası yemek dağıtımı yapıldı.Mescid-i Aksa Temizliği: Yıl boyunca 15 defa Aksa'nın tuvaletleri ve genel temizliği yapıldı". - İSTANBUL