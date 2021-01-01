Mescid-i Aksa minberinden Nebi Musa olayına tepki - Son Dakika

Mescid-i Aksa minberinden Nebi Musa olayına tepki

01.01.2021 23:14

Mescid-i Aksa'da okunan cuma hutbesinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kırsalında bulunan Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde düzenlenen müzikli eğlenceye tepki gösterildi.

Mescid-i Aksa'da okunan cuma hutbesinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kırsalında bulunan Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde düzenlenen müzikli eğlenceye tepki gösterildi.

Eski Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, hutbede, Nebi Musa Makamı'nın cami olduğunu ve turistik amaçlı bir alan olarak kullanılamayacağını vurguladı.

Şeyh Sabri, "Bu çerçevede biz de Mescid-i Aksa minberinden bu mabedin bir turizm merkezine dönüştürülmesini reddettiğimizi ilan ediyoruz. Filistin Turizm Bakanlığının da bu camiden elini çekmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Nebi Musa Makamı'nın bir cami ve dini bir alan olarak muhafaza edilmesi gerektiğine dikkati çeken Şeyh Sabri, "Burası bir iman kalesidir ve bize komutan Selahaddin Eyyubi ile Komutan Zahir Baybars'ın kahramanlıklarını hatırlatıyor." dedi.

Şeyh Sabri, söz konusu müzikli eğlenceyi engelleyen Kudüslüleri de tebrik etti.

Öte yandan Şeyh Sabri, İsrail makamlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini gerekçe göstererek Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermemesini de kınadı.

Binlerce Filistinli Nebi Musa Makamı'nda cuma namazı kıldı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kenti kırsalında yer alan Nebi Musa Makamı'nda kılınan cuma namazına binlerce Filistinli iştirak etti.

İsrail polisinin Makam'a giden yollara barikat kurmasına rağmen binlerce Filistinli mabede ulaşmayı başardı. Zaman zaman İsrail polisi ile Filistinliler arasında küçük çaplı arbedeler yaşandı.

Filistinlilerin Nebi Musa Makamı'na ulaşmasını engelleyemeyen İsrail polisleri, namaz sırasında ise onlarca Filistinlinin araçlarına ceza yazdı.

Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde 27 Aralık 2020 gecesi müzikli eğlence düzenlenmesine ilişkin Filistin yönetimi soruşturma için komisyon kurulduğunu duyururken, Filistinliler de külliyeye giderek olaya tepki göstermişti.

Nebi Musa Makamı Külliyesi

Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethetmesinin ardından başlatılan bir gelenekle Hazreti Musa'nın makamı olarak kabul edilen bu bölgede çeşitli etkinlikler düzenlenmeye başlandı.

Memluk Sultanı Baybars tarafından da 1268-1269 yıllarında Hazreti Musa'nın kabri olduğuna inanılan mezar üzerine türbe ve cami yaptırıldı. Nebi Musa Makamı, geçen asırlar boyunca çeşitli dönemlerdeki eklemelerle içinde türbe, han ve diğer müştemilatların bulunduğu büyük bir külliye olma özelliğini taşıyor.

Hac güzergahı üzerinde yer alan bu külliye, tarih boyunca özellikle Osmanlı döneminde hac yolcularının Kudüs'e varmadan önce konakladıkları ve ihtiyaçlarını giderdikleri bir han olarak da kullanıldı.

Osmanlı döneminde külliyenin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Eriha olmak üzere Filistin'in diğer şehirlerinde vakıflar tahsis edildi. Tarihi kaynaklara ve arşiv belgelerine göre Osmanlı döneminde Hazreti Musa'nın kabrinden ötürü buraya büyük önem verildiği biliniyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde 2013'te restorasyon çalışmaları yapmıştı.

Mescid-i Aksa minberinden Nebi Musa olayına tepki
Mescid-i Aksa minberinden Nebi Musa olayına tepki
Mescid-i Aksa minberinden Nebi Musa olayına tepki
Mescid-i Aksa minberinden Nebi Musa olayına tepki

Batı Şeria, Kudüs, İşgal, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mescid-i Aksa minberinden Nebi Musa olayına tepki - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türüne yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de karantinaya alındı Mezarlıkta tüfekle havaya ateş açan 16 yaşındaki iki çocuk yakalandı Aşklarını haykırdılar! Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade'nin sarmaş dolaş pozlarına beğeni yağdı Zülfü Livaneli, yanlışlıkla yarı çıplak fotoğrafını Twitter'dan paylaştı: Doktoruma atacaktım ABD, F-35'lerde tam kapasiteli seri üretimi askıya aldı Elinde havai fişek patlayan Omar'ın durumunun ciddiyeti Fatih Terim'in sözlerine yansıdı: Allah canını bağışlamış Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde ailesini kaybetti
Trump'ın vetosu yetmedi! Türkiye'ye S-400'ler nedeniyle yaptırım içeren tasarı yasalaştı Trump'ın vetosu yetmedi! Türkiye'ye S-400'ler nedeniyle yaptırım içeren tasarı yasalaştı         
22:47
MetroPOLL Araştırma'nın anketine göre, halkın yüzde 51,5'i koronavirüs aşısına sıcak bakıyor MetroPOLL Araştırma'nın anketine göre, halkın yüzde 51,5'i koronavirüs aşısına sıcak bakıyor         
22:06
Hasan Can Kaya, Exxen için çizgi film yapıyor! Projede bomba Kibariye detayı Hasan Can Kaya, Exxen için çizgi film yapıyor! Projede bomba Kibariye detayı         
21:55
Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi         
21:27
Yeni yılın ilk dakikalarında tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldürdü Yeni yılın ilk dakikalarında tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldürdü         
20:59
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi         
20:04
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 12 bin 203 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 12 bin 203 yeni vaka tespit edildi         
19:29
Roma'da havai fişekler yüzünden yüzlerce kuş öldü Roma'da havai fişekler yüzünden yüzlerce kuş öldü         
18:45
Orhan Gencebay sosyal medyadan hakareti affetmedi: Bedelini ödeyecekler Orhan Gencebay sosyal medyadan hakareti affetmedi: Bedelini ödeyecekler         
18:41
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı         
18:04
Türk ürünlerini yasaklayan Paşinyan'ın, Türk ürünlerini yasaklayan Paşinyan'ın, "Türkiye'ye ağır yaptırımlar uyguladık" sözleri alay konusu oldu         
17:13
Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu         
17:08
Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim         
17:05
'Bir yerden aşağı atlamam, atmışlardır' diyen Feyza Nur Saydam, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi 'Bir yerden aşağı atlamam, atmışlardır' diyen Feyza Nur Saydam, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi         
17:05
Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi? Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi?         
12:06
Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı         
09:07
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 23:28:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mescid-i Aksa minberinden Nebi Musa olayına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei