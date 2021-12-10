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Mescid-i Aksa minberinden tartışmalı Amira filmine tepki - Son Dakika

Mescid-i Aksa minberinden tartışmalı Amira filmine tepki

10.12.2021 13:41
Mescid-i Aksa minberinden tartışmalı Amira filmine tepki

Mescid-i Aksa'daki cuma hutbesinde İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların "sperm kaçırma" yoluyla baba olma sürecini çarpıttığı gerekçesiyle tartışma yaratan Amira filmine tepki gösterildi.

Mescid-i Aksa'daki cuma hutbesinde İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların "sperm kaçırma" yoluyla baba olma sürecini çarpıttığı gerekçesiyle tartışma yaratan Amira filmine tepki gösterildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif'teki cuma hutbesini Şeyh Yusuf Ebu Suneyne okudu.

Filistin davasının çok yönlü bir saldırı altında olduğuna işaret eden Şeyh Ebu Suneyne, bu saldırıların İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutuklulara kadar uzandığına dikkati çekti.

Filistinli tutukluların Filistin davasının ve halkının değerli fertleri olduğunu belirten Ebu Suneyne, "Kim onlara dil uzatır, onlara hakaret ederse bizim toplumumuzdan da, birliğimizden de çıkmıştır." dedi.

Şeyh Ebu Suneyne, adını zikretmeden Amira filmine tepki gösterirken, tutuklular için dua etti.

Öte yandan fanatik Yahudilerin 28 Kasım ile 6 Aralık arasında kutlanan Hanuka (Işık) Bayramı dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskınların arttığını hatırlatan Şeyh Ebu Suneyne, Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu bir kez daha vurguladı.

Tartışmalara yol açan film

Ürdün, Mısır ve Filistin ortak yapımı Amira filmi, İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde tutuklu olan babasından elde edilen "kaçak sperm" yoluyla dünyaya gelen bir kızın, babasının bir İsrailli olduğunu öğrenmesini konu ediniyor.

Filistinli tutuklularla ilgilenen kurumlar, filmin tutukluların "sperm kaçırma" yoluyla dünyaya gelen çocuklarının soyundan şüphe edilmesine neden olduğunu ve onların fedakarlıklarını hiçe sayarak sanatsal kazanım elde etmeyi amaçladığını belirtiyor.

Mısırlı Muhammed Diyab'ın yönetmenliğini yaptığı film, gelecek sene yapılacak Akademi Ödülleri'nde (Oscar) Ürdün'ün adayı olarak belirlenmiş, tepkiler üzerine Ürdün Kraliyet Film Komisyonu filmi adaylıktan çekmişti.

İsrail, Mescit, Cuma, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mescid-i Aksa minberinden tartışmalı Amira filmine tepki - Son Dakika


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