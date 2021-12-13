Mescid-i Aksa Muhafızı Şeyh Raid Salah serbest bırakıldı (2) - Son Dakika

Mescid-i Aksa Muhafızı olarak bilinen, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, 16 ay tutukluluğun ardından serbest kaldı.

Şeyh Salah'ın avukatı Ömer Hamayisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şeyh Salah'ın serbest bırakıldığını ve şu anda İsrail'in kuzeyindeki Ummu'l Fahm kentinde bulunan evine doğru gittiğini aktardı.

Şeyh Salah'ı serbest bırakıldığı İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nin önünde onlarca kişi karşılarken, Ummu'l Fahm'da da yüzlerce kişinin Salah'ı bekleyişi sürüyor.

Kent sakinleri Şeyh Salah'ı tatlı dağıtarak, tekbirler, havai fişek gösterileri, "Raid Aksa'nın Şeyhi", "Kanımız canımızla sana geliyoruz Aksa" sloganları eşliğinde bekliyor.

Ne olmuştu?

Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, hakkında daha önce verilen hapis cezasına yapılan itirazın İsrail mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine 16 Ağustos 2020'de 17 aylık fiili hapis cezasını çekmek üzere İsrail makamlarına teslim olmuştu.

İsrail'in kuzeyinde bulunan Hayfa kenti yakınlarındaki Celme Hapishanesi idaresine teslim olan Şeyh Salah'ı yüzlerce seveni uğurlamıştı.

Hayfa Merkezi Mahkemesi, 16 Temmuz 2020'de savunma heyetinin hapis cezasına itirazını reddederek, Salah'ın 28 aylık fiili hapis cezasına 16 Ağustos'ta başlamasına hükmetmişti.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, 10 Şubat'ta görülen duruşmada, Salah'ı yaptığı konuşmalar nedeniyle aralarında "terör örgütüne destek" iddiasının da bulunduğu 4 ayrı suçtan 28 ay hapse mahkum etmişti.

Mahkeme, daha önceki 11 aylık tutukluluk sürecini göz önünde bulundurarak Şeyh Salah'ın 28 aylık fiili hapis cezasının 17 ayını cezaevinde geçirmesi ve 25 Mart'ta cezaevine teslim olması yönünde karar vermişti.

Şeyh Raid Salah, tutukluluğunun başladığı 16 Ağustos 2020'den bu yana tek kişilik hücrede tutuluyordu.