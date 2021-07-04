Üye Girişi
Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızlarından Hatice Huveys, Konya'da "Kudüs Davamız" programına katıldı - Son Dakika

Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızlarından Hatice Huveys, Konya'da "Kudüs Davamız" programına katıldı

04.07.2021 10:09
Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızlarından Hatice Huveys, Konya'da

Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızlarından Hatice Huveys, Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (UKEAD), Uluslararası Hepimiz Meryemiz Platformu ve Konya Sivil Kadın Platformu iş birliğiyle kentte düzenlenen "Kudüs Davamız" programına katıldı.

Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızlarından Hatice Huveys, Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (UKEAD), Uluslararası Hepimiz Meryemiz Platformu ve Konya Sivil Kadın Platformu iş birliğiyle kentte düzenlenen "Kudüs Davamız" programına katıldı.

Aziziye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Huveys, özellikle bazı Kudüslü ailelerin birçok zulüm ve baskıyı aynı anda yaşamak zorunda kaldığını söyledi.

"İsrail ürünlerini boykot ederseniz, göğsüme gelecek kurşunu engellemiş olacaksınız"

Huveys, Kudüs davasının başarıyla sonuçlanabilmesi için Filistin'in birlik halinde hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Bir katılımcının, İsrail ürünlerini kullanmayarak Kudüs davasına fayda sağlanıp sağlanamayacağı sorusuna cevap veren Huveys, "İsrail'in ürünlerini, İsrail'e destek veren ülkelerin ürünlerini boykot etmeliyiz. Bu bizim elimizdeki büyük bir silah, bu manada bizlere güç vermiş olursunuz. Bu malları boykot ederseniz, göğsüme gelecek kurşunu engellemiş olacaksınız." diye konuştu.

Türkiye'nin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirten Huveys, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Türk Devleti ve halkının, Kudüs davasına olan hassasiyetinin farkındayız. Ciddi manada, sizlerin yaptıkları bizlere ulaşıyor. Sizlerin yapmış olduğu bu fedakarlık, davayı savunma şekliniz takdire şayan. Lakin biz biliyoruz ki sizler yaptıklarınızdan daha çoğunu yapabilecek güce sahipsiniz. Kudüs davasında verdiğiniz desteğin daha fazlasını vereceğinize inanıyoruz."

Huveys'in konuşmalarını tercüme eden Uluslararası Hepimiz Meryemiz Platformu Türkiye Başkanı Ayşegül Bayıcı da Huveys'in türlü zulümlere uğradığına ve gerçek bir mücadele içinde olduğuna dikkati çekti.

Mescit, Konya, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızlarından Hatice Huveys, Konya'da 'Kudüs Davamız' programına katıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Herkesi bu fotoğrafla kandırmışlar! Liderleri müzisyen olan jigolo çetesindeki 18 kişi tahliye edildi 10:04 Herkesi bu fotoğrafla kandırmışlar! Liderleri müzisyen olan jigolo çetesindeki 18 kişi tahliye edildi Tütün üreticilerinin yetki belgesi protestosu sürüyor: AK Parti encümeniyim, hepimiz açlıktan ölüyoruz 09:06 Tütün üreticilerinin yetki belgesi protestosu sürüyor: AK Parti encümeniyim, hepimiz açlıktan ölüyoruz Son Dakika: Brezilya'dan getirilen 08:05 Son Dakika: Brezilya'dan getirilen "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı
Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı 08:04 Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı Paulinho, Galatasaray'a gelişini müjdeledi! Fatih Terim'in paylaşımlarına beğeni yağdırdı 00:47 Paulinho, Galatasaray'a gelişini müjdeledi! Fatih Terim'in paylaşımlarına beğeni yağdırdı Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı 22:28 Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı
Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu 21:57 Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu 3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi 20:46 3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi

Son Dakika Haberleri
09:37 Hayvan otlatırken uçurumdan düşen kadının cansız bedeni 5 saat sonra bulunabildi
09:13 Son Dakika! Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü
09:05 Tütün üreticilerinin yetki belgesi protestosu sürüyor: AK Parti encümeniyim, hepimiz açlıktan ölüyoruz
08:32 Veda mektubunu bile yazmış! Canına kıymak isteyen genci, polis ipten aldı
08:30 3 yıllık firar sonrasında Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk"un dolandırıcılık macerası, Bursa'daki bodrum katında başlamış
08:05 Kavgaya tutuşan genç kızları esnaf zorlukla ayırdı
08:05 Son Dakika: Brezilya'dan getirilen "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı
08:05 CHP lideri Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Beni tutuklamak istiyorlar
08:04 Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı
08:03 Babaanne, çocuklarının üzerinde sigara söndüren cani annenin yaptıklarını ortaya çıkardı
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın olaylı gecesinin yankıları sürüyor! Tutuklanan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı Oyuncu Ayşegül Çınar'ın olaylı gecesinin yankıları sürüyor! Tutuklanan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı         
10:08
Son Dakika! Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü Son Dakika! Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü         
09:13
3 yıllık firar sonrasında Türkiye'ye getirilen 3 yıllık firar sonrasında Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk"un dolandırıcılık macerası, Bursa'daki bodrum katında başlamış         
08:31
CHP lideri Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Beni tutuklamak istiyorlar CHP lideri Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Beni tutuklamak istiyorlar         
08:05
Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor! Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor! Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı         
02:15
Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı         
00:02
Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği "Messi" indirimi kabul görmedi         
22:24
Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki         
20:58
Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi         
20:06
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var         
17:47
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu         
16:43
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti         
14:57
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı         
12:09
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu         
09:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 10:34:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızlarından Hatice Huveys, Konya'da "Kudüs Davamız" programına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement