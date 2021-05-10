Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere, İsrail polisi plastik mermilerle saldırdı - Son Dakika

Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere, İsrail polisi plastik mermilerle saldırdı

10.05.2021 10:04

Mescid-i Aksa'ya, 'Kudüs günü' nedeniyle baskın çağrısı yapan fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbette olan Filistinlilere, İsrail polisi tarafından gazlı müdahalede bulunulduğu öğrenildi. Gerçekleştirilen saldırıda ise 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik uyguladığı şiddet her geçen gün artıyor. Mescid-i Aksa'daki olaylarla ilgili son gelen görüntüler, yaşananların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

PLASTİK MERMİ KULLANDILAR

9-10 Mayıs'a denk gelen Kudüs Günü nedeniyle Mescid- Aksa'ya baskın çağrısında bulanan Fanatik Yahudileri engellemek için Kıble Mescidi'nde nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, Harem-i Şerif'ten ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere plastik mermilerle saldırdı

3 FİLİSTİNLİ HASTANEYE KALDIRILDI

Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine taş atarak karşılık verirken, İsrail polisinin Harem-i Şerif'teki saldırısı devam ediyor. Filistin Kızılay Cemiyeti, 10 kişinin yaralandığını aralarından üç kişinin ise hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

Diğer yandan bazı çalışanlarının Mescid-i Aksa'ya girişinin engellendiğini aktardı.

Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'deki Altı Gün Savaşının yıl dönümünü İbrani takvimine göre "Kudüs günü" olarak kutluyor.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere plastik mermilerle saldırdı
İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere plastik mermilerle saldırdı
Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere, İsrail polisi plastik mermilerle saldırdı

İsrail, Mayıs, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere, İsrail polisi plastik mermilerle saldırdı - Son Dakika


YORUMLAR (5)
  • Mehmet: Müslümanlar olarak tek çatı altında birleşmeliyiz. O zaman savaşa bile gerek kalmadan Israil dağılır. Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • Cihan: İslam alemin artık ayağa kalkıp bu zulme dur demeli ve İsrail'e karşı CİHAD ilan etmelidir. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
  • Samet: İSRAİL dikkat ettinizmi her Ramazan ayında mescidi aksaya saldırıyor özellikle müslümanların önemli ayında ,ufacık şehir olan küçük nüfuslu İsrail kademe kademe işgal etti ve Filistin ufacık yere hapsetti etrafında müslüman ulkeri olmasına rağmen herkesi susturdu sadece kınamakla geciştirdiler tek bir ada devleti 20 tane ülkeye nasıl oluyorda susturyor ve müslüman kanı döküyor ,malesef dünyayı yöneten küreselciler her devletin ekonomisini eğitimini TV dizilerini gıdasını ilaç altın madenleri virüsleri yönettiği için herkes askeri hareket yapamıyor , Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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