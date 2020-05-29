Mescid-i Aksa'nın kapıları önünde Cuma namazı kılındı
? İsrail işgali altındaki Kudüs'te koronavirüsün yayılmasıyla camiler kapatılırken Filistinliler, Cuma namazı öncesi Mescid-i Aksa'nın dışında akın ederek, dua etti.
? İsrail işgali altındaki Kudüs'te koronavirüsün yayılmasıyla camiler kapatılırken Filistinliler, Cuma namazı öncesi Mescid-i Aksa'nın dışında akın ederek, dua etti. İsrail işgali altındaki Kudüs'te koronavirüsün yayılmasıyla camiler kapatılırken Mescid-i Aksa'nın dışına akın eden Filistinliler Cuma namazı öncesi dua etti. Filistin İslam Vakıflar Kurumu ise tüm ibadet eden vatandaşları hijyen talimatlarına göre dikkatli bir şekilde namazlarını kılmaya çağırdı. Yerel kaynaklara göre, virüsün yayılmaması amacıyla İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Mescid-i Aksa dışında toplanan Müslümanlar, hem dua etti hem de caminin ibadete açılmasının ertelenmesini protesto etti. Öte yandan Mart ayından bu yana koronavirüs sebebiyle kapalı olan Mescid-i Aksa'nın açılması 31 Mayıs'a ertelenmişti.
- İsrail
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 12:49 Kaynak: DHA
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