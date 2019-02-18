Son Dakika Haberleri: Mescid-i Aksa'nın Kapıları Yeniden Açıldı

Mescid-i Aksa'nın Kapıları Yeniden Açıldı

16 dakika önce

KUDÜS (AA) – İsrail polisi tarafından tüm kapıları kapatılan işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa yeniden açıldı.

Mescid-i Aksa'nın Kapıları Yeniden Açıldı, System.String[]
KUDÜS (AA) – İsrail polisi tarafından tüm kapıları kapatılan işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa yeniden açıldı.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç saat kapalı tutulan Mescid-i Aksa'nın kapılarının yeniden açıldığını belirtti.

Şeyh Kisvani, İsrail polisinin Harem-i Şerif'teki Müslümanlara ve vakıf görevlilerine saldırarak darbettiğini, aralarında Kudüs İslami Vakıflar İdaresi görevlilerinin bulunduğu birçok Filistinliyi de gözaltına aldığını ifade etti.

Olayların İsrail polisinin dün Rahmet Kapısı'nı zincirlemesine tepki gösteren Filistinlilerin, zincirleri kırmasının ardından meydana geldiğini belirten Kisvani, "Bunun üzerine İsrail polisi de Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattı ve Harem-i Şerif'in avlusunda Filistinlileri kovalamaya başladı." dedi.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatmasını kınayan Şeyh Kisvani, Rahmet Kapısı'nın Mescid-i Aksa'nın bir parçası olduğunu ve İsrail'in bu uygulamalarının kabul edilmeyeceğini vurguladı.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Tapınak Tepesi'nde (Mescid-i Aksa) mahkeme kararıyla kapalı olan bir bölgeye girmeye çalışan 5 kişi gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.

Polisin açıklamasında daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:29 Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Kudüs, İsrail, Aksa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Berkay Hardal'ın Hayranları, Oyuncuyu Görebilmek İçin İsrail'de Kaldığı Oteli Bastı İsrail, Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'na Zincir Vurdu

Son Dakika! Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız Bakan Pakdemirli: Mart Ayında Ödemelere Devam Edeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 15:45:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mescid-i Aksa'nın Kapıları Yeniden Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]