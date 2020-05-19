Mescid-i Aksa Ramazan Bayramı'nın ardından ibadete açılacak - Son Dakika

Mescid-i Aksa Ramazan Bayramı'nın ardından ibadete açılacak

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Ramazan Bayramı'nın ardından ibadete açılacağını duyurdu.

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Ramazan Bayramı'nın ardından ibadete açılacağını duyurdu. Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı konseyden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayında kapatılan Harem-i Şerif'in, salgının yayılma hızının azalmasının ardından ibadete açılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi. Açıklamada, bayramdan sonra uygulanacak kararla ilgili tedbir ve uygumaların daha sonra duyurulacağı aktarıldı. Mescid-i Aksa, Kovid-19 salgını nedeniyle 22 Mart'ta ibadete tamamen kapatılmıştı. Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, Mescid-i Aksa'nın Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurmuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!

Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su

Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi

Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu

Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı

Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz

Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu

Ünlü oyuncunun doğallığıyla büyülediği teras pozlarına beğeni yağdı

Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi

Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana

Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu

Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın

Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi