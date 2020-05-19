Mescid-i Aksa, Ramazan Bayramından sonra açılacak - Son Dakika

Mescid-i Aksa, Ramazan Bayramından sonra açılacak

İsrail işgali altındaki Kudüs'te bulunan ve korona virüs salgını nedeniyle ibadete kapatılan Mescid-i Aksa'nın Ramazan Bayramından sonra yeniden açılacağı açıklandı.

İsrail işgali altındaki Kudüs'te bulunan ve korona virüs salgını nedeniyle ibadete kapatılan Mescid-i Aksa'nın Ramazan Bayramından sonra yeniden açılacağı açıklandı.

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın korona virüs nedeniyle tamamen kapatılmasından sonra Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yeni bir açıklama yapıldı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Mescid-i Aksa'nın Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden ibadete açılacağını duyurdu. Mescid-i Aksa'da iabdet etmek isteyenleri bazı kurallar bekliyor. Henüz ne gibi kurallar uygulanacağı netlik kazanmazken Filistinli yetkililer, Mescid-i Aksa'da sosyal mesafe kuralına uyulması çağrısında bulundu. Halka seslenen yetkililer, kalabalık toplanmalardan uzak durulması çağrısında bulunarak halkın evde kalmasını istedi.

Mescid-i Aksa, korona virüs tedbirleri kapsamında 22 Mart'ta ibadete kapatılmış yalnızca Kudüs İslami Vakıflar İdaresi çalışanlarının sosyal mesafe kuralına uyarak ibadet etmesine izin verilmişti.

Filistin'de toplam korona vaka sayısı 388 olarak açıklanırken, 2 kişi de korona virüs sonucu hayatını kaybetmişti. - KUDÜS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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