Mescid-i Aksa saldırılarına Türkiye'den tepkiler çığ gibi! - Son Dakika

İsrail polis ve askerinin Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara saldırısının dozu, Ramazan ayının son günlerinde iyice arttı. Saldırılarda çok sayıda Müslüman yaralanırken, Türkiye'den tepkiler art arda geldi.

"ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM"

Mescid-i Aksa'daki olaylara sert tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İslam dünyasına çağrıda bulundu. Altun sosyal medya hesabından saldırılarda tepki göstererek, "İslam dünyasına sesleniyoruz: İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına dur demenin vaktidir! Tüm insanlığa sesleniyoruz: Bu terör devletine had bildirmenin vaktidir! Bu, tarihsel ve insani sorumluluğumuzdur. Tek başımıza da kalsak biz bu zulüm düzeniyle mücadele edeceğiz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu zülüm düzenine karşı bugüne dek güçlü bir mücadele vermiştir. Bu onurlu ve vakur bir mücadeledir. Bu mücadele hak ve batıl mücadelesidir. Zalimler için yaşasın Cehennem" ifadelerine yer verdi.

"GİRİŞİMLERİMİZ HER DÜZEYDE DEVAM EDİYOR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara şu sözlerle tepki gösterdi:

İsrail işgal güçlerinin Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor. Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur.

"DÜNYA DUR DEMELİDİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, alçak saldırıların ardından Twitter hesabından açıklamalar yaptı. Çelik, sert ifadeler kullanarak, "Mescidi-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere dönük İsrail şiddeti artarak devam ediyor. Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya dur demelidir. " sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.