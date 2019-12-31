Mescid-i Aksa'ya 2019 yılında yaklaşık 30 bin Yahudi baskın düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mescid-i Aksa'ya 2019 yılında yaklaşık 30 bin Yahudi baskın düzenledi - Son Dakika

Mescid-i Aksa'ya 2019 yılında yaklaşık 30 bin Yahudi baskın düzenledi

6 saat önce

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 2019 yılında yaklaşık 30 bin fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini açıkladı.

Mescid-i Aksa'ya 2019 yılında yaklaşık 30 bin Yahudi baskın düzenledi, System.String[]

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 2019 yılında yaklaşık 30 bin fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini açıkladı.

Ürdün Vakıflar, Mukaddesat ve İslami İşler Bakanlığına bağlı olan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib yaptığı yazılı açıklamada, fanatik Yahudilerin baskınlarının; binlerce İsrail askeri, özel güçler ve istihbarat elemanlarının koruması eşliğinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Tüm veri ve istatistiklerin Mescid-i Aksa'ya ve çevresine yönelik ihlallerde artış yaşandığına işaret ettiğini kaydeden Hatib, "2019 yılında 29 bin 610 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'in hürmetini ihlal etti." ifadelerini kullandı.

İsrail yönetimi 2003'ten itibaren Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılması çağrısında bulunuyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı
Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz

Son Dakika Haberleri
04:32 Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, yılbaşı denetiminde yakalandı - Son Dakika
04:32 İçişleri Bakanı Soylu, nöbetteki askerin annesiyle görüştü - Son Dakika
04:31 2019'un son sürprizi, kız bekliyorlardı, erkek doğdu - Son Dakika
04:28 Türk Telekom çalışanları yeni yıla birlikte girdi - Son Dakika
04:28 Gaziantep'te coşkulu kutlama, yeni yılın ilk bebeğinin adı 'Perihan Ilgın' - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 04:41:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mescid-i Aksa'ya 2019 yılında yaklaşık 30 bin Yahudi baskın düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]