Mescid-i Aksa'ya 2020 yılında 18 bini aşkın Yahudi baskın düzenledi - Son Dakika

Mescid-i Aksa'ya 2020 yılında 18 bini aşkın Yahudi baskın düzenledi

31.12.2020 18:01
Mescid-i Aksa'ya 2020 yılında 18 bini aşkın Yahudi baskın düzenledi, System.String[]

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 2020 yılında 18 binden fazla fanatik Yahudi'nin İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini açıkladı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 2020 yılında 18 binden fazla fanatik Yahudi'nin İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini açıkladı.

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı olan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm göstergeler ve veriler, yeni tip koronavirüs (Kovdi-19) salgınına rağmen, bu yıl içinde Mübarek Mescid-i Aksa ve çevresine yönelik ihlallerin sıklığında, benzeri görülmemiş suiistimaller dizisinin artışını ortaya koyuyor." dedi.

Şeyh Hatib, "2020 yılı içinde İsrail makamlarının izni dahilinde ve polisinin korumasında 18 bin 526 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'in hürmetini ihlal etti." ifadelerini kullandı.

İsrail polisinin Kudüs İslami Vakıflar İdaresi görevlileri ile Mescid-i Aksa korumalarına yönelik şiddete başvurma, Harem-i Şerif'ten uzaklaştırma ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin projeleri durdurma uygulamalarına dikkati çeken Şeyh Hatib, tüm bu uygulamaların İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Müslüman faaliyetlerini durdurma niyetinin göstergesi olduğuna vurgu yaptı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar; İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak nitelendiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Yahudi, İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mescid-i Aksa'ya 2020 yılında 18 bini aşkın Yahudi baskın düzenledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Özlü: Yılbaşında dikkat etmezsek 15-20 gün sonra bedel öderiz Son Dakika! Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Bana 'Davadan vazgeç' diyen kişi CHP'li Süleyman Girgin'dir Antalyalı balıkçılar balon balığının kuyruğundan 180 bin TL kazandı Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı 2020'de en çok haber olan YouTuber'lar! Enes Batur açık ara farkla zirveye oturdu Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı
Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedariğine 6 ay yasak Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedariğine 6 ay yasak         
17:29
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Fatih Terim'e verilen 5 maçlık cezasını 4 maça indirdi Son Dakika: Tahkim Kurulu, Fatih Terim'e verilen 5 maçlık cezasını 4 maça indirdi         
16:43
MHP'li Yahşihan Belediyesi asgari ücreti 3 bin 400 TL yaptı MHP'li Yahşihan Belediyesi asgari ücreti 3 bin 400 TL yaptı         
16:12
Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim         
16:00
Uyuşturucu tacirlerinin baskından kaçmak için kurdukları düzenek akıllara durgunluk verdi Uyuşturucu tacirlerinin baskından kaçmak için kurdukları düzenek akıllara durgunluk verdi         
15:29
Şaşkına çeviren görüntü! Otomobilin ön tekerine giren iguana, güçlükle çıkarıldı Şaşkına çeviren görüntü! Otomobilin ön tekerine giren iguana, güçlükle çıkarıldı         
15:21
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
15:07
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada         
13:14
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti         
12:59
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
2020'de en çok bu konuları konuştuk! Listenin zirvesinde koronavirüs ve aşının bulunması yer alıyor 2020'de en çok bu konuları konuştuk! Listenin zirvesinde koronavirüs ve aşının bulunması yer alıyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 18:23:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mescid-i Aksa'ya 2020 yılında 18 bini aşkın Yahudi baskın düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei