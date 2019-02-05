Son Dakika Haberleri: Mescid-i Aksa'ya Baskınlar Düzenleyen İsrail Ateşle Oynuyor"

Mescid-i Aksa'ya Baskınlar Düzenleyen İsrail Ateşle Oynuyor"

37 dakika önce

Ürdün Vakıflar Bakanı Abdunnasır Ebu'l Basal, fanatik Yahudi yerleşimciler ve İsrailli bakanların Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını "ateşle oynamak" şeklinde değerlendirdi.

Mescid-i Aksa'ya Baskınlar Düzenleyen İsrail Ateşle Oynuyor
Ürdün Vakıflar Bakanı Abdunnasır Ebu'l Basal, fanatik Yahudi yerleşimciler ve İsrailli bakanların Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını "ateşle oynamak" şeklinde değerlendirdi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine ilişkin yazılı açıklama yapan Ebu'l Basal, "Müslümanların duygularını zedeleyecek ve dünya çapında öfkeyi artıracak provokasyonların durdurulması" çağrısında bulundu.

Fanatik Yahudi yerleşimciler ve İsrailli bakanların Aksa ihlallerini kınayan Ürdünlü Bakan, "Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenleyen İsrail ateşle oynuyor." ifadesini kullandı.

Ebu'l Basal, açıklamasında Müslümanların ilk kıblesinin gerçek bir tehlike altında olduğuna dikkati çekti. Aksa'ya, muhafızlarına ve vakıf çalışanlarına yönelik devam eden saldırılar konusunda uyaran Ürdünlü Bakan, şöyle devam etti:

"Bu tür olaylar, istenmeyen sonuçlara yol açacak. Mescid-i Aksa, seçim yarışına ve siyasi çatışmalara kurban edilecek."

Ebu'l Basal, barışı destekleyen ülkeler, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Birliği, tüm İslam ve Arap ülkeleri ile UNESCO'yu olayları tırmandırmaması için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ve beraberindeki bir grup fanatik Yahudi, bugün İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:27 Kaynak: AA

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