Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail yönetiminin Mescid-i Aksa ve işgal altındaki Kudüs'teki planlarının başarılı olmayacağını belirtti.

Hamas'a bağlı El-Aksa Televizyonu'na konuşan Heniyye, "Mescid-i Aksa'yı bölme planları başarılı olmayacak. Canımız pahasına da olsa işgalcinin planlarını uygulamaya koymasına karşı duracağız. Kudüs'ün tarihi yapısı değişmeyecek. Hiçbir karar gerçekleri değiştiremeyecek." ifadelerini kullandı.

İsrail'in planlarına cesur ve basiretli bir planla karşı koymak gerektiğini bildiren Heniyye, Arap ve İslam alemini Kudüs'e destek olmaya ve direniş hattında yer almaya çağırdı.

"Çevremizde yaşanan olaylar bizi merkezi konumdaki Filistin meselesinden alıkoyamaz. Kudüs her zaman pusula olarak kalacak. İşgalciye karşı verdiğimiz mücadelenin merkezi Kudüs'tür." değerlendirmesinde bulunan Heniyye, İsrail'in yaşanan olayları kullanarak halkları meşgul ettiğini ve Mescid-i Aksa'ya yönelik planlarının en tehlikelisini uyguladığını ifade etti.

Heniyye, İslam aleminin, siyasi ve hukuki ajandalarında Kudüs'e gereken önceliği vermesi ve İsrail ile normalleşme kapısını kapatması gerektiğini vurguladı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden önceki gün yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki bin 167 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtilmişti.

İbrani takvimine göre geçen pazar başlayan Sukot (Çardaklar) Bayramı dolayısıyla fanatik Yahudiler, "Tapınak Tepesi" olarak adlandırdıkları Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapıyor.