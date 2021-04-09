Mescid-i Haram'a ramazanda izin belgesi olmadan girenlere para cezası uygulayacak - Son Dakika

Mescid-i Haram'a ramazanda izin belgesi olmadan girenlere para cezası uygulayacak

09.04.2021 18:25
Mescid-i Haram'a ramazanda izin belgesi olmadan girenlere para cezası uygulayacak, System.String[]

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ramazan ayı süresince belirli sayıda ziyaretçinin alınacağı Mescid-i Haram'a "izinli giriş" uygulamasına riayet etmeyenlere para cezası uygulanacağını açıkladı.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ramazan ayı süresince belirli sayıda ziyaretçinin alınacağı Mescid-i Haram'a "izinli giriş" uygulamasına riayet etmeyenlere para cezası uygulanacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ramazan ayı boyunca Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'a umre veya ziyaret için izinsiz girenlere uygulanacak cezaya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ramazan ayı süresince Mescid-i Haram'a izinsiz umre için gelenlere 10 bin riyal, ziyaret için gelenlere ise 1000 riyal para cezası uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Mescid-i Haram'a izinsiz girişlere yönelik para cezası uygulamasının ramazan ayı sonrasında da yeni bir duyuruya kadar devam edeceği ifade edildi.

Ramazan süresince Mescid-i Haram'a girişler izin belgesiyle yapılacak

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı, 6 Nisan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıklamıştı.

Bu kapsamda, Mescid-i Haram'a ramazan boyunca günlük ziyaretçi sayısı umre için 50 bin, namaz kılanlar için de 100 bin kişi kapasitesinde olacağı belirtilmişti.

Ayrıca, ramazan ayının ilk gününden itibaren umre yapmak veya namaz kılmak için Mescid-i Haram'ı ziyaret edecek kişilerin Kovid-19 aşısı yaptırmış olması ve hükümetin salgın önlemleri kapsamında geliştirdiği "Tawakkalna" ile "Eatmarna" isimli elektronik uygulamalarından gerekli izin belgesini alması gerektiği kaydedilmişti.

Suudi Arabistan, ramazan ayında Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de vakit, cuma ve teravih namazlarının kılınabileceğini, ülkedeki diğer camilerin de salgın tedbirlerine riayet edilerek açık olacağını duyurmuştu.

Umre ziyaretçileri için aşamalı normalleşme süreci

Geçen yıl salgın nedeniyle Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravih namazları cemaatsiz kılınmıştı.

Suudi Arabistan, Kovid-19 önlemleri kapsamında verilen yaklaşık 5 aylık aranın ardından 4 Ekim 2020'de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretlerini yeniden başlatmıştı.

Kasım 2020'nin başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağı belirtilmişti.

Suudi Arabistan, Para Cezası, Ramazan, Umre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mescid-i Haram'a ramazanda izin belgesi olmadan girenlere para cezası uygulayacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti Son Dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu Son Dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu 10 yaşında profesyonel olan Eric Marshall, dünyanın en genç futbolcusu oldu 10 yaşında profesyonel olan Eric Marshall, dünyanın en genç futbolcusu oldu Pazartesi günü 81 ilde devreye alınıyor! Vakalar artınca bankalar mesai saatlerini değiştirdi Pazartesi günü 81 ilde devreye alınıyor! Vakalar artınca bankalar mesai saatlerini değiştirdi Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı Bir ülkeyi sarsan olay! Apartman dairesinde 9 yıl önce ölen bir kişinin cansız bedeni bulundu Bir ülkeyi sarsan olay! Apartman dairesinde 9 yıl önce ölen bir kişinin cansız bedeni bulundu Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Di Maria antrenmanda attığı çalımla Mbappe'yi komik duruma düşürdü Di Maria antrenmanda attığı çalımla Mbappe'yi komik duruma düşürdü         
18:15
Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki durumu görüştü Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki durumu görüştü         
17:39
Çekmeyi unuttuğu el freni, eşinin hayatına mal oldu Çekmeyi unuttuğu el freni, eşinin hayatına mal oldu         
17:10
Altının kilogramı 457 bin 576 liraya geriledi Altının kilogramı 457 bin 576 liraya geriledi         
16:43
Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi         
16:15
Bülent Ersoy, sanatçı arkadaşı Zeki Çetin'in ölüm haberiyle yıkıldı Bülent Ersoy, sanatçı arkadaşı Zeki Çetin'in ölüm haberiyle yıkıldı         
15:51
ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir         
15:21
"Ölmek istemiyorum" diyerek video çeken fenomen Dilan Koç, gözyaşları içinde yardım istedi         
14:32
İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor         
14:15
Avukatı baskın yapılan villanın önünde konuştu! İşte Sedat Peker'e yönelik suçlamalar: Yaralama, yağma, gasp Avukatı baskın yapılan villanın önünde konuştu! İşte Sedat Peker'e yönelik suçlamalar: Yaralama, yağma, gasp         
13:03
Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü         
12:40
Su altı işçilerinin Uzak Doğu sofraları için deniz patlıcanı mesaisi devam ediyor Su altı işçilerinin Uzak Doğu sofraları için deniz patlıcanı mesaisi devam ediyor         
11:03
Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak         
10:31
Trabzonlu genç, hurda otomobil parçalarıyla saatte 100 kilometre gidebilen kamyonet yaptı Trabzonlu genç, hurda otomobil parçalarıyla saatte 100 kilometre gidebilen kamyonet yaptı         
10:10
Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı         
09:51
Prof. Dr. Enginyurt: Temmuzda nefes alacağız, eylüle temiz bir şekilde gireceğiz Prof. Dr. Enginyurt: Temmuzda nefes alacağız, eylüle temiz bir şekilde gireceğiz         
09:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 18:33:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mescid-i Haram'a ramazanda izin belgesi olmadan girenlere para cezası uygulayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei