Mescid-i Haram'da ibadet edenlere ve işçilere 12 bin şemsiye dağıtıldı - Son Dakika

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Mescid-i Haram'da ibadet edenlere ve işçilere, yaz mevsiminin gelmesiyle artan hava sıcaklığı ve güneşin olumsuz etkilerinden korunmaları için 12 bin şemsiye dağıtıldı.

Suudi Arabistan'da hac ibadeti için hazırlıklar devam ederken, Mekke kentinde bulunan Mescid-i Haram'da ibadet edenlere ve işçilere yaz mevsimi ile artan hava sıcaklığının ve güneşin olumsuz etkilerinden korunmak için 12 bin şemsiye dağıtıldı. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, şemsiye dağıtımının bu yılki hac sezonuna hazırlık amacıyla başlatılan "Şemsiyeniz Elinizde" kampanyası kapsamında yapıldığı belirtildi. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı Sosyal Hizmetler Genel Müdürü Janadi bin Ali Madkhali yaptığı açıklamada, kampanyanın hacıları, ibadet edenleri, Mescid-i Haram ziyaretçileri ve işçileri artan hava sıcaklığının ve güneşin olumsuz etkilerinden korunmak için yapıldığını söyledi. İki Kutsal Cami Başkanlığı'nın halk sağlığı ve herkesin güvenliği konusundaki ilgisini vurguladığını belirten Madkhali, kampanyanın Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeys'in talimatıyla düzenlendiğini aktardı. - MEKKE