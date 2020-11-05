Mescid-i Haram'da zemzem şişeleri dağıtılıyor - Son Dakika

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde bulunan Mescid-i Haram'da umre ziyaretçilerine zemzem şişeleri dağıtılıyor.
Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri devam ederken Mekke şehrinde bulunan Mescid-i Haram'da zemzem şişeleri dağıtılıyor. Suudi Arabistanlı yetkili Ahmed Al-Nadwi, "Mescid-i Haram'ın avlularında ve girişlerinde umre ziyaretçilerine, ibadet edenlere ve oruç tutanlara şişe dağıtarak hizmet vermeye çalışıyoruz "dedi.
Al-Nadwi, "Programın ilk aşamasında 500 binden fazla zemzem şişesi dağıttık ikinci aşamasında ise Mataf'ta yaklaşık 700 bin şişe dağıttık" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Al-Nadwi Mescid-i Haram'ın farklı noktalarında 50 şişeyi kapsayan konteynerlerin hazır bulunduğunu söyledi. - MEKKE
- Kaynak: İHA
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