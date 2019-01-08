Son Dakika Haberleri: Mescid-i Haram'ı Hamamböcekleri Bastı

Mescid-i Haram'ı Hamamböcekleri Bastı

1 saat önce

Suudi Arabistan'da Mescid-i Haram ve Kabe çevresi dahil Mekke kentini hamamböceği bastı.

Mescid-i Haram'ı Hamamböcekleri Bastı, System.String[]
Suudi Arabistan'da Mescid-i Haram ve Kabe çevresi dahil Mekke kentini hamamböceği bastı.

Mescid-i Haram ve Kabe çevresinde hamamböceği görülmesi yetkilileri harekete geçirdi.

Kutsal Şehir Sekreteri Muhammed el Kuveyhis'i, çevre koruma ekiplerinin Mescid-i Haram'ın her tarafında yayılmış böceklerini yok etmek için çalışmaları başlattığını söyledi. Böcekleri temizlemek için başlatılan çalışmalara 138 görevliden oluşan 22 takım katılıyor. Temizlik çalışmaları böceklerin üreme alanları tespit edilerek sürdürülüyor. - MEKKE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:53 Kaynak: İHA

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