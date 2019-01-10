Mescid-i Haram'ı Hamamböcekleri Bastı
1 saat önce
- Mescid-i Haram'ı hamamböcekleri bastıMEKKE - Suudi Arabistan'da Mescid-i Haram ve Kabe çevresi dahil Mekke kentini hamamböceği bastı.
- Mescid-i Haram'ı hamamböcekleri bastı
MEKKE - Suudi Arabistan
'da Mescid-i Haram ve Kabe çevresi dahil Mekke
kentini hamamböceği bastı.
Mescid-i Haram ve Kabe çevresinde hamamböceği görülmesi yetkilileri harekete geçirdi.
Kutsal Şehir Sekreteri Muhammed el Kuveyhis'i, çevre koruma ekiplerinin Mescid-i Haram'ın her tarafında yayılmış böceklerini yok etmek için çalışmaları başlattığını söyledi. Böcekleri temizlemek için başlatılan çalışmalara 138 görevliden oluşan 22 takım katılıyor. Temizlik çalışmaları böceklerin üreme alanları tespit edilerek sürdürülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:59 Kaynak: İHA
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