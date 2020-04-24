- Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescidi Aksa'da Ramazan'ın ilk Cuma namazı cemaatle kılınmadı - Son Dakika

- Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescidi Aksa'da Ramazan'ın ilk Cuma namazı cemaatle kılınmadı

KUDÜS - Mekke'de bulunan Mescid-i Haram ile Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi'de ve Filistin'in İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'da, Ramazan'ın ilk cuma namazı Korona virüs salgını nedeniyle cemaatle kılınmadı.

Müslümanlar, Ramazan ayının coşkusunu bu yıl Korona salgını nedeniyle buruk geçiriyor. Alınan çeşitli önlemler nedeniyle namazlar cemaatle kılınmıyor. Suudi Arabistan'da da sosyal mesafenin korunması, sokağa çıkma yasağı ve namazların cemaatle kılınmasını yasaklanmasının ardından Ramazan ayının ilk Cuma namazı cemaatle kılınmadı. Kabe'nin de yer aldığı Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'de alınan yasak kapsamında toplu halde namaz kılınmadı.

Öte yandan, alınan tedbirler kapsamında cemaatle namaz kılınmayan Mescid-i Aksa'nın avlusu da Ramazan'ın ilk cuma namazında boş kaldı. Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, "Vatandaşların güvenliği için namaz cemaatle kılınmadı. Daha önce Filistinliler özellikle Ramazan ayında Aksa'ya farklı şehirlerden geliyordu. Ancak bu sene onlar da gelemedi. Bu sene çok farklı bir durum var ve üzülüyoruz" ifadelerini kullandı. El-Kisvani ayrıca kapatma kararının başka bir resmi duyuru olana kadar devam edeceğini söyledi.