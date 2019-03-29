Mescidi Aksa'da Filistinli Tutuklulara Destek Gösterisi

- Mescidi Aksa'da Filistinli tutuklulara destek gösterisiKUDÜS - Filistinliler, Mescidi Aksa'da İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerini protesto etti.

- Mescidi Aksa'da Filistinli tutuklulara destek gösterisi



KUDÜS - Filistinliler, Mescidi Aksa'da İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerini protesto etti.

Filistinliler, Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazının ardından İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenledi. İsrail hapishanelerindeki tutukluların fotoğraflarını taşıyan Filistinliler, Filistinli tutuklulara destek sloganları attı. Filistinliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yönelik ihlallere tepki göstererek, İsrail'in ihlallerini durdurmak için uluslararası kuruluşlara çağrı yaptı.

Öte yandan İsrail güçleri 4 gün önce Necef Cezaevindeki Filistinli esirlere saldırmış, 3'ü ağır 15 kişiyi yaralamıştı. Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'ü idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

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