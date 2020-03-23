- Mescidi Aksa kapatılmasının ardından görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Mescidi Aksa kapatılmasının ardından görüntülendi - Son Dakika

- Mescidi Aksa kapatılmasının ardından görüntülendi

25 dakika önce

- Mescidi Aksa kapatılmasının ardından görüntülendi Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa korona virüs nedeniyle tamamen kapatıldıktan sonra bomboş görüntülendi.

- Mescidi Aksa kapatılmasının ardından görüntülendi

KUDÜS - Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa korona virüs nedeniyle tamamen kapatıldıktan sonra bomboş görüntülendi.

Korona virüsü hızlı yayılırken ülkeler gerekli tedbirler almaya devam ediyor. Virüsün yayılmasının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa kapatılmıştı. Mescid-i Aksa'nın kapatılmasının ardından avlusu bomboş görüntülendi. Mescid-i Aksa cemaatle namaz kılınmasına kapatılırken ezan okumasına devam edilecek.

Kudüs'teki yetkililer Filistinlilere seslenerek evlerinde kalmasını istedi. Kudüs Vakıflar İslam Mukaddesatı ve İşleri Konseyi tarafından yapılan açıklamada, dün geceden itibaren Mescid-i Aksa geçici olarak kapatıldı.

- Mescidi Aksa kapatılmasının ardından görüntülendi

Mescidi Aksa, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:44 Kaynak: İHA

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