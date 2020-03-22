Mescidi Aksa korona virüs nedeni ile tamamen kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mescidi Aksa korona virüs nedeni ile tamamen kapatıldı - Son Dakika

Mescidi Aksa korona virüs nedeni ile tamamen kapatıldı

7 saat önce

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa korona virüs salgınından dolayı tamamen kapatıldı.

Mescidi Aksa korona virüs nedeni ile tamamen kapatıldı, System.String[]

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa korona virüs salgınından dolayı tamamen kapatıldı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla ülkeler tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. Kudüs Vakıflar İslam Mukaddesatı ve İşleri Konseyi tarafından yapılan açıklamada, korona virüsü salgınının yayılmasını önlemek için bu geceden itibaren işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'nın geçici olarak kapatılmasına karar verildiğini duyurdu. Konsey, Mescidi Aksa'da ezanın okunmaya devam edileceğini bildirdi. - KUDÜS

Mescidi Aksa, Doğu Kudüs, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:36 Kaynak: İHA

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