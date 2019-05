Mescidi Nebevi'de iftar bereketi

Ramazan ayı münasebetiyle kutsal topraklara giden on binlerce Müslüman, Mescidi Nebevi'de iftar sofrası kuran yüzlerce hayırseverin ikramları ile oruçlarını açıyor.Özellikle Ramazan ayını Medine-i Münevvere'nin manevi ikliminde geçiren on binlerce Müslüman, ikindi namazından sonra Peygamber Efendimizin kabrinin de bulunduğu mescitten çıkmayarak vakitlerini ibadetle geçiriyor. Cüz okuyan, tespih çeken dünyanın farklı bölgelerinden müminler, burada iftara yakın kurulmaya başlayan hayırsever sofralarıyla da oruç açıyor. Metrelerce uzunlukta plastik sofra bezlerini hızlıca açan hayırseverler, bu hususta tecrübeli yardımcıları ile hızlıca iftar sofrası oluşturabiliyor. Hayırseverlerin kendileri ve çocukları da bizzat bu iftar davetinde görev yapıyorlar. İftar için getirdikleri, hurma, pide, su, peynir, yoğurt gibi gıdaları da hızlıca müminlerin önlerine bırakıyorlar. Bazı gruplar, iftariyelikleri kutu içerisinde kumanya gibi dağıtırken, bazı hayırseverlerin ekipleri de her malzemeyi öbek öbek bırakarak, sünneti seniyyeye uygun olarak ortak yeme adabını sürdürüyor.Farklı ülkelerden on binlerce mümin hep birlikte oruçlarını açıyorFarklı dilleri konuşan, farklı ülkelerden on binlerce müminin vaktin girmesiyle önce oruçlarını açıyor sonra namazlarını eda ediyorlar. Bir anda mescitte 500-600 bin kişinin iftar yaptığı manzara ise dünyanın en büyük organizasyonu olarak kayıtlardaki yerini koruyor.Bu muhteşem duyguyu yaşamak için Türkiye 'den Ramazan ayında işyerlerinden izin alıp Medine-i Münevvere'ye giden binlerce Türk de bulunuyor. Türk hayırseverlerinde yıllardır sofra kurması da dikkatlerden kaçmıyor. Peygamber Efendimizin mescidinde müminlere hizmet etmenin, iftar vermenin manevi hislerini tarif edemediklerini belirten hayırseverler, kardeşliğin en güzelinin bu sofralarda ortaya çıktığını belirtti. Müslümanların günümüzde, her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu ifade eden müminler, hiçbir tartışmanın çıkmadığı, en ufak bir aksaklığın olmadığı Mescidi Nebevi iftarlarının asırlar boyunca sürmesini temenni ediyor. İftar sahipleri ise, her yıl Mescidi Nebevi'de hizmet etmenin bereketinin artarak sürdüğünü, bizzat yaşayarak gördüklerini söylüyor. Dünyanın çok farklı noktalarından Ramazan ayında Medine-i Münevvereye gelen Müslümanlar, buradaki manevi iklimin çok farklı olduğunu ifade ediyor. Bazı Müslümanlarında Cennetül Baki'ye Peygamber Efendimize komşu olarak defnedilmek için, ölümü beklemeye Medine'ye gelmeleri dikkat çekiyor. - MEDİNE