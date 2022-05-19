Mescidin gece bekçisi, ilk görev gününde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mescidin gece bekçisi, ilk görev gününde hayatını kaybetti

19.05.2022 13:36
Mescidin gece bekçisi, ilk görev gününde hayatını kaybetti

MANİSA'da, Fetih Mescidi'nin gece bekçiliği görevinin ilk gününde, 1'i kadın 3 kişiyle arasında çıkan arbedede kalbi duran Zübeyir İlter (50), yaşamını yitirdi.

MANİSA'da, Fetih Mescidi'nin gece bekçiliği görevinin ilk gününde, 1'i kadın 3 kişiyle arasında çıkan arbedede kalbi duran Zübeyir İlter (50), yaşamını yitirdi. Polisin gözaltına aldığı 3 şüpheliden 1'i adliyeye sevk edildi, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Şehzadeler ilçesi Bayındırlık Mahallesi Bayrak Tepe mevkisinde restorasyon çalışmaları süren Fetih Mescidi önünde gerçekleşti. M.K. adlı erkek, 1 kadın ve 1 erkek arkadaşıyla restorasyonuna 16 Mayıs'ta başlanan Fetih Mescidi'nin bulunduğu Bayrak Tepe'ye çıkmak istedi. Mescidin dün göreve başlayan gece bekçisi Zübeyir İlter, M.K. ve beraberindekilerin tepeye çıkmasına izin vermedi. İlter ve M.K. arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Bu sırada fenalaşan İlter'in kalbi durdu.

HAYATA DÖNDÜRÜLDÜİhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kalp masajıyla hayata döndürülen İlter'in kalbi, kaldırıldığı Manisa Şehir Hastanesi'nde bir kez daha durdu. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmadığı öğrenilen İlter, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İlter'in görevine başladığı ilk gün yaşamını yitirdiği öğrenildi.Polis, M.K. ile yanındaki 2 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerden M.K. adliyeye sevk edildi, diğer 2'si ifadelerinin ardından salıverildi.

Mescidin gece bekçisi, ilk görev gününde hayatını kaybetti
Mescidin gece bekçisi, ilk görev gününde hayatını kaybetti
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Kaynak: DHA

Bayındırlık, Manisa, Polis, Güncel, Son Dakika

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