Son Dakika Haberleri: Mescier'den kandil mesajı
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Mescier'den kandil mesajı

6 saat önce

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.


Mescier, mesajında, "Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili'ni, bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin mutluluğuna erişmiş bulunmaktayız. Bu kutlu gece vesilesiyle; Mevlid Kandili'nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini, bütün İslam alemi için hayırlara vesile olmasını, ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa barış, huzur ve saadet getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim" dedi. - KARABÜK

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Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:58 Kaynak: İHA
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