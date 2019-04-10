Son Dakika Haberleri: Mescitteki Sadaka Kutusunu Böyle Çaldı

Mescitteki Sadaka Kutusunu Böyle Çaldı

1 saat önce

Mescitteki sadaka kutusunu böyle çaldıADIYAMAN - Adıyaman'da bir vakfın mescidinde bulunan sadaka kutusunu çalan hırsızlık şüphelisi güvenlik kameralarına yakalandı.

Mescitteki sadaka kutusunu böyle çaldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir vakfın mescidinde bulunan sadaka kutusunu çalan hırsızlık şüphelisi güvenlik kameralarına yakalandı.
Hırsızlık olayı, önceki gün Adıyaman Merkez Sıratut Mahallesi eski otogar arkasındaki bir vakfa ait mescitte meydana geldi. Hırsızlık ve dolandırıcılıktan kaydı olduğu öğrenilen ve son olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir kişiyi dolandıran Yakup U. isimli şahıs vakfın mescidine namaz kılma bahanesiyle girdi. Mescitte bulunan sadaka kutusunu alan şahıs sadaka kutusunu kırarak içindeki bozuk paraları aldı. Vakfın çay ocağında görevli Davut Boybay, sadaka kutusunun yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, güvenlik kameralarından şüphelinin daha önceden sabıkası bulunan Yakup U. olduğunu tespit etti. Polisler şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Davut Boybay, sadaka kutusunu kırılmış halde gördüğünü ve bunun üzerine polise bilgi verdiğini söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:18 Kaynak: İHA
Adıyaman Merkez, Adıyaman, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolu ve Yağmur Bir Kentimizde Hayatı Felç Etti Köpek Katliamına Sessiz Kalmayan Mansur Yavaş'a Ünlü İsimlerden Teşekkür Mesajı Yağdı Abdullah Gül'den Yeni Parti Kuracağı Konuşulan Babacan ve Davutoğlu'na Talimat: Bekleyin Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 00:46:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mescitteki Sadaka Kutusunu Böyle Çaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]