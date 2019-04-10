Mescitten Yardım Kutusu Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
54 dakika önce
ADIYAMAN'da, Y.U. adlı kişinin mescittin yardım kutusunu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
ADIYAMAN'da, Y.U. adlı kişinin mescittin yardım kutusunu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:42 Kaynak: DHA
Olay, öğle saatlerinde Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. Mescitte görevli kişiler, yardım kutusunun bir kişi tarafından çalındığını fark edince polise haber verdi. Gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden, yardım kutusunu Y.U.'nun çaldığını saptadı. Polisler, Y.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı.
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