Mescitten Yardım Kutusu Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

ADIYAMAN'da, Y.U. adlı kişinin mescittin yardım kutusunu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

ADIYAMAN'da, Y.U. adlı kişinin mescittin yardım kutusunu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, öğle saatlerinde Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. Mescitte görevli kişiler, yardım kutusunun bir kişi tarafından çalındığını fark edince polise haber verdi. Gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden, yardım kutusunu Y.U.'nun çaldığını saptadı. Polisler, Y.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı.



FOTOGRAFLI - Adıyaman

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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