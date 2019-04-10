Son Dakika Haberleri: Mescitten Yardım Kutusu Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında (Tekrar)

Mescitten Yardım Kutusu Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında (Tekrar)

41 dakika önce

ADIYAMAN'da, Y.U. adlı kişinin mescittin yardım kutusunu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Mescitten Yardım Kutusu Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında (Tekrar), System.String[]
ADIYAMAN'da, Y.U. adlı kişinin mescittin yardım kutusunu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. Mescitte görevli kişiler, yardım kutusunun bir kişi tarafından çalındığını fark edince polise haber verdi. Gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden, yardım kutusunu Y.U.'nun çaldığını saptadı. Polisler, Y.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı. - Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:28 Kaynak: DHA
Adıyaman, Güncel
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