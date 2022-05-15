Meşe ağaçlarını kesen şahsa suçüstü - Son Dakika
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Meşe ağaçlarını kesen şahsa suçüstü

15.05.2022 11:30
Meşe ağaçlarını kesen şahsa suçüstü

İzmir Aliağa'da gerçekleşen koruma devriyesi sırasında İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Aliağa Orman İşletme Şefliği toplu koruma ekipleri, ormandan kaçak olarak kesildiği tespit edilen meşe ağaçlarını kamyonla nakleden şahsı suçüstü yakaladı.

İzmir Aliağa'da gerçekleşen koruma devriyesi sırasında İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Aliağa Orman İşletme Şefliği toplu koruma ekipleri, ormandan kaçak olarak kesildiği tespit edilen meşe ağaçlarını kamyonla nakleden şahsı suçüstü yakaladı.

İzmir Orman İşletme Müdürlüğü, yaklaşan yaz aylarıyla birlikte orman yangınlarına karşı teyakkuza geçmişken, bir yandan da orman alanlarında koruma devriyelerini arttırdı. Devriye ekipleri, 24 saat esasına göre orman alanlarında koruma kontrol çalışmalarını yürütüyor. Geçtiğimiz akşam Aliağa ve Foça ilçelerinde gerçekleşen koruma devriyesi sırasında İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Aliağa Orman İşletme Şefliği toplu koruma ekipleri, ormandan kaçak olarak kesildiği tespit edilen meşe ağaçlarını kamyonla nakleden şahsı suçüstü yakaladı. Saat 04.30 sıralarında Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte yapılan çalışmada, kaçak orman emvallerini götürüp satmak isteyen şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken araç ve emvale el konuldu.

"24 saat kayıt yapılıyor"

Gelecek kuşakların emaneti zümrüt yeşili ormanların bu milletin milli serveti olduğunu belirten İzmir Orman İşletme Müdürü Ersen Çetin şunları söyledi:

"Açma, işgal ve faydalanma, kesme, sökme, budama veya boğma yolları ile buralarda yapılacak her türlü kaçak yapı ve tesisler ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması için 6831 sayılı Orman Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu amir hükümleri gereğince ormanların korunması ve devamlılığı sağlanıyor ve İzmir gibi büyük bir metropolün kıyısında olan ormanlarda devriye ekiplerin yanı sıra önemli noktalara yerleştirilmiş fotokapanlarla 24 saat kayıt yapılıyor." - İZMİR

Meşe ağaçlarını kesen şahsa suçüstü
Meşe ağaçlarını kesen şahsa suçüstü
Meşe ağaçlarını kesen şahsa suçüstü

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Orman İşletme Müdürlüğü, Aliağa, İzmir, Saat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Meşe ağaçlarını kesen şahsa suçüstü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meşe ağaçlarını kesen şahsa suçüstü - Son Dakika
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