Meşe balı üreten arıcıların saha kontroller yapılıyor - Son Dakika

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Doğan ve Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Korkut , Pınarhisar İlçesi Akören köyünde 300 koloni ile arıcılık yapan Halil Demirbağ'ı ziyaret ederek Meşe Balı Coğrafi İşaret Tescili konusunda bilgilendirmelerde bulundular. - KIRKLARELİ

''Adınız cinayete karıştı'' yalanıyla 5 kişiyi dolandırdı. Kendini savunmak için söyledikleri 'Yok artık' dedirtti!

Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu