Meşe odunları, yoğun emekle mangal kömürüne dönüşüyor - Son Dakika

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde çadırda yaşayan mevsimlik işçiler, zorlu koşullarda çalışarak meşe odunlarını mangal kömürüne dönüştürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nce orman vasfını yitirmiş ilçeye bağlı Eskice köyü mevkiindeki meşe ağaçlarıyla kaplı sahada yapılan mangal kömürü üretimini, Mardin'in Derik ilçesinden gelen işçiler yapıyor. Aileleriyle bölgeye gelen işçiler, çadırlarda konaklayıp, sabahtan akşama kadar zorlu koşullarda çalışarak meşe odunlarını mangal kömürüne dönüştürüyor. İşçiler, sabahın ilk ışıklarıyla meşe odunlarını kesmek için yola çıkıyor. engebeli arazide ağaçları kesip traktörlerle kurdukları ocaklara getiriyor. Odunlar ocakların üzerinde istiflenip, üstleri saman ve elenmiş toprakla kapatılarak yakılıyor. Yaklaşık 15 gün için için yanan odunlar daha sonra, 3 gün sönmesi için soğutulmaya bırakılıyor. Yılın 8 ayı meşe kömürü üretimi yapan bir aile, yıllık ortalama 40 ton meşe kömürü üretimi yapıyor.