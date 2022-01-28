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Meşe yapraklarının kış yolculuğu... Kuraklık nedeniyle toplanmıştı, şimdi yem olarak hayvanlara veriliyor - Son Dakika

Meşe yapraklarının kış yolculuğu... Kuraklık nedeniyle toplanmıştı, şimdi yem olarak hayvanlara veriliyor

28.01.2022 09:38

Meşe yapraklarının kış yolculuğu... Kuraklık nedeniyle toplanmıştı, şimdi yem olarak hayvanlara veriliyor Şırnak'ta yaz aylarında dağlarda toplatılan meşe yaprakları kış aylarında hayvanlara yem olarak veriliyor.

Meşe yapraklarının kış yolculuğu... Kuraklık nedeniyle toplanmıştı, şimdi yem olarak hayvanlara veriliyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta yaz aylarında dağlarda toplatılan meşe yaprakları kış aylarında hayvanlara yem olarak veriliyor. Zorlu doğasıyla baş döndüren ilçede kuraklık nedeniyle saman alamayan çiftçiler çözümü meşe yapraklarında buluyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan besiciler, 2021 yılında kuraklık nedeniyle saman ve ot toplayamamış ve hayvanları kış aylarında aç kalmasın diye meşe ağaçlarının yapraklarını toplayıp traktörlerle dağlık alandan köye indirdi. Besiciler sonbahar aylarına kadar meşe yaprağı toplamaya devam etti. Çetin geçen kış aylarında hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü köylerde hayvanlarına karlı havada yem veren besiciler, üşümesin diye ateşler yakıp kış aylarını dışarıda geçiriyor. Meşe ağaçlarından koparılan yapraklar kurutulduktan sonra 6 ay boyunca bekletiliyor ve kış aylarında da hayvanların önüne bırakılarak bu yolculuk son buluyor.

20 yıldır bu işi yaptığını söyleyen besici Vahit Gökçe Kürtçe konuşarak, her yıl bu işi yaptığını, 30 'a yakın keçisi olduğunu söyledi. Sürekli yaz ve sonbahar aylarında ağaçlardan meşe yapraklarını toplayıp köye getirdiklerini ifade eden Gökçe, "Eskiden imkan yoktu, şimdi traktörlerle getiriyoruz. Burada bekletiyoruz. İyice kuruduktan sonra bu aylarda hayvanlara yem olarak veriyoruz. Kuraklık nedeniyle bu yıl ot toplayamadık. Samanın tonu 4 bin lira olduğu için bütçemiz el vermedi. Mecbur bu çalılardaki yaprakları veriyoruz" dedi.

Meşe yapraklarının kış yolculuğu... Kuraklık nedeniyle toplanmıştı, şimdi yem olarak hayvanlara veriliyor
Meşe yapraklarının kış yolculuğu... Kuraklık nedeniyle toplanmıştı, şimdi yem olarak hayvanlara veriliyor
Meşe yapraklarının kış yolculuğu... Kuraklık nedeniyle toplanmıştı, şimdi yem olarak hayvanlara veriliyor

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Beytüşşebap, Sonbahar, Şırnak, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meşe yapraklarının kış yolculuğu... Kuraklık nedeniyle toplanmıştı, şimdi yem olarak hayvanlara veriliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meşe yapraklarının kış yolculuğu... Kuraklık nedeniyle toplanmıştı, şimdi yem olarak hayvanlara veriliyor - Son Dakika
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