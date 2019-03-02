Mesele Vatan, Bayrak Meselesi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet, "Mesele vatan, bayrak meselesiyse o zaman başka bir şey konuşulmaz. O zaman da yanımızda Devlet Bey'den başka kimseyi görmedik.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet, "Mesele vatan, bayrak meselesiyse o zaman başka bir şey konuşulmaz. O zaman da yanımızda Devlet Bey'den başka kimseyi görmedik." dedi.



Kafkas Dernekleri Federasyonunun Kafkas Derneği Genel Merkezi'nde yapılan toplantısına katılan Özhaseki, Türkiye'nin mazlumların sığındığı bir coğrafya olduğunu anlattı.



Türkiye'deki gelişmeler ve ilerlemeleri çekemeyen bazı güçlerin varlığına dikkati çeken Özhaseki, bu çevrelerin terör örgütü PKK'ya "Siz artık yavaş yavaş bağımsızlık ilan edin. Çukurları kazın. Öz yönetim ilan edin" tavsiyeleri verdiklerini aktardı.



O dönemde herkesin AK Parti'nin iktidardan düşmesini beklediğine ve ülkenin koalisyonlar eliyle yönetilmesinin hedeflendiğine dikkati çeken Özhaseki, Doğu'ya yaptığı bir ziyaret sırasında bölge halkına söylediklerini şöyle anlattı:



"Bir gittiğimde dedim ki, sınırdaki herkesle komşusunuz, akrabasınız ama orada 13 bin kilometre öteden gelen Coniler var. Soruyor musunuz neden gelmişler? Onlarla bir akrabalığın var mı? Yok, yok, yok. Niye buradalar o zaman? Sizin çocuklarınızın eline silah veriyorlar, çocuklarınızı öldürüyorlar."



Türkiye'nin karşısına aynı zamanda FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin de çıkarıldığını ifade eden Özhaseki, "Aynı yerden besleniyorlar. Türkiye bölünsün, parçalansın istiyorlar. Çok net. Sağ-sol densin kavga çıksın, Türk-Kürt densin kavga çıksın, ülkemizin güneyinde terör devleti kurulsun istiyorlar. Biz onlarla mücadele ederken tüm milletimizin bize dua ettiğini biliyoruz." diye konuştu.



"Mesele vatan, bayraksa o zaman başka bir şey konuşulmaz"



Böyle bir süreçten geçerken siyasi partilerle birlikte hareket etmek istediklerini dile getiren Özhaseki, "Mesele vatan, bayrak meselesiyse o zaman başka bir şey konuşulmaz. O zaman da yanımızda Devlet Bey'den başka kimseyi görmedik. Allah razı olsun. O zaman Cumhur İttifakı'ndaki çalışmalarımız başladı." dedi.



Özhaseki, HDP'li belediyelerin Ankara'dan gönderilen parayı Kandil'e yolladığını da ifade ederek "Patnos'ta 5 sene önce işçiye 7 bin 500 lira maaş veriyorlardı. Paran varsa ver ama yatırım için hiç kaynak bırakmadan personel giderlerine harcıyorlardı. İşçilere imza attırıyorlar, parayı da Kandil'e yolluyorlardı." diye konuştu.



"Böyle insanlarla mücadele etmemiz gerekiyor"



Özhaseki, geçen günlerde Kayseri'den bir arkadaşının geldiğini ve fabrikasının yanındaki komşu iş adamıyla yaşadığı diyaloğu kendisine şöyle aktardığını anlattı:



"Kayseri'den gelen arkadaşım yanındaki komşusunun FETÖ'cü olduğunu anlattı. 'Adam FETÖ'cu, ıslah olacak gibi gözükmüyor' dedi. O arkadaşım komşusuna 'Şu Pensilvanya'daki Feto seni arasa, senin komşun Ahmet Efendiyi vur dese vurur musun?' demiş. 'Amerika'daki manyağın biri arayacak öldürür müsün?' demiş. Komşusu da ayağa kalkarak 'Hocam beni arasın, vallahi vururum' demiş. Böyle bir sapıklık, manyaklık var mı? Uçmuşlar. Kafa gitmiş. Böyle insanlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Derdimiz bu. İnşallah sonuna kadar mücadele edeceğiz."



"Benden önce Selçuklu vardı"



Kayseri'de 21 yıl belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Rahmetli babamdan bir dönem izin almıştım. Vatandaş sevince oyumuz arttı. Oyumuzu yüzde 70'e yükseltince havaya girdik. 5 dönem belediye başkanlığı yaptım. Bana soruyorlar 'Senden önce kim vardı?' diye. Ben de esprili şekilde, 'Selçuklular vardı' diyorum. Başladığımda borçluydu belediye.100 bine yakın gecekondu yapılmıştı. 100 bin evi yıktırdım, kimse beddua etmedi. Davullu zurnalı yıktım. Onları da yeni evlerine oturttum."



Özhaseki, ayrılırken de kasası dolu dolu bir belediye teslim ettiğini, Kayseri'de UEFA standartlarında bir stat, kongre merkezi ve barajı devletin kasasından bir kuruş almadan yaptırdığını vurguladı.



"Bize görev tebliğ edilince dersimize çok çalıştık"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığını tebliğ etmesi sonrasında dersine çok çalıştığını belirten Özhaseki, "Turizmde, sanayide, ticarette Ankara nasıl gelişir, dersimize çok çalıştık. Raylı sistemde nereye ne yapacağımız ve millet bahçelerini nasıl yapacağımız belli. Kültür, sanat, spor projelerimiz nerede belli. Gençler için, kadınlar için neler yapacağımız belli. Bilgimiz ve birikimimiz ve gücümüz de var. Rabb'im utandırmasın, hepsini sırayla yaparız." dedi.



-"Su parasını indirmek proje değil tarifedir"



Millet ittifakının adayı Mansur Yavaş'la Ankara'yı konuşmak istediğine işaret eden Özhaseki, şunları kaydetti:



"Televizyoncu arkadaşlara dedim ki 'Projeleri nedir sorun.' Gazeteci arkadaşlar da sorunca 'Su parasını indireceğim.' dedi. Onu da Mustafa Tuna indirdi. Su parası ve ekmek parası tarifedir. Tarifeden proje olmaz. Biz suyu indirince karşı tarafın tüm projeleri bitti. Sabah 'Süt dağıtacağım, akşam bir şey yapacağım.' diyor. Biz kültür yolu projesi hazırladık. 411 tescilli eser var Ankara'da. 72 tane müze var. Cumhuriyet döneminin en güzel eserleri Ankara'da. Kimsenin haberi yok. Yaptıklarımız ortada. Geçmişte yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır."

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