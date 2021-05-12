Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı? - Son Dakika

Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı?

12.05.2021 14:51

Son günlerde İsrail'in masum sivilleri katletmesi nedeniyle öne sürülen, "Ama onlar da topraklarını Yahudilere sattılar" propagandasıyla ilgili gerçekler ortaya çıktı. İşte olayın perde arkası...

İsrail ve Filistin arasında yaşananlar, gündemde büyük yer tutmaya devam ederken İsrail tarafından Gazze'ye yönelik hava saldırıları da sürüyor. Saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybederken, yüzlerce insan da yaralandı.

Dünya basının Filistin'de yaşananlara büyük yer ayırmamasına rağmen, iki ülke arasında geçmişte yaşananlara ilişkin birçok bilgi sosyal medyada dolaşmaya devam ediyor. Sosyal medyada yayılan bu bilgilerden bazıları da İsrail yanlısı kişiler tarafından bilinçli olarak dolaşıma sokuluyor. İsrail- Filistin arasında yaşananlara ilişkin iddialardan biri "Filistinlilerin, geçmişte İsrail'e toprak sattığı" şeklinde...

Peki, başta sosyal medya olmak üzere İsrail yanlısı kişiler tarafından sıklıkla dile getirilen iddianın perde arkası nasıl? Kamuoyu tarafından son günlerde en çok merak edilen konuyu sizler için derledik. İşte İsrail ve Filistin arasında geçmişte yaşananlara dair tüm gerçekler...

SİYONİST PROPAGANDAYA TEMEL OLUŞTURMAK İÇİN ORTAYA ATILAN İDDİA

Son günlerde sosyal medyada ve Türk Kamuoyunda özellikle kendisine belli bir yer edinen bu yanlış bilgi, Siyonist propagandaya temel oluşturmak için ortaya atıldı. 1903 yılında Basel'de yapılan 6. Siyonist kongresinde militarist siyonizmin kurucusu Theodor Herzl, kongreye "Uganda Şeması" isminde bir öneri sundu. Bu öneriye göre Avrupa'daki anti-semitist hareketlerden kaçmak isteyen Yahudiler'in yeni bir anavatanı olmalıydı. Öneriye göre tıpkı o günün Filistin'i gibi İngiliz kontrolünde bulunan Doğu Afrika'da, Uganda'da, Yahudilere yeni bir anavatan kurulmalıydı. Bu öneri sert bir şekilde reddedildi ve yeni anavatan olarak Filistin seçildi. Eğer öneri kabul edilseydi bugün Uganda'lılar İsrail Hava kuvvetleri tarafından bombalanıyor ve Afrikalı çocuklar siyonistler tarafından katlediliyor olacaktı.

FİLİSTİN HALKININ FİKRİ SORULMADI

Önerinin reddedilmesi sayesinde büyük bir beladan şans eseri kurtulmuş oldular. Yani ne Uganda halkının ne de Filistin halkının bu süreçte fikri sorulmadı, sosyolojik hatta teo-politik bir ön araştırma yapılmadı. Ne Ugandalılar ne de Filistinliler kendi topraklarını İsrail'e para kazanmak için devretmek istemezdiler ve istemediler de. Deyim yerindeyse vatansız kalmış Yahudiler, İngiliz şemsiyesi altında kendilerine Dünya'daki yurtlardan yurt beğendiler. Başta İngilizlerin desteği ve yurtdışındaki ELAD gibi kendi organizasyonları sayesinde örgütlenerek yaptıkları lobicilik faaliyetlerinin sonucunda Filistin topraklarına göç etmeye başlayan Yahudiler, bölge nüfusunu ciddi oranda arttırmıştı.

FİLİSTİN HALKINA SON DARBE: ARTAN FİYATLAR, AKIL ALMAZ VERGİ ORANLARI

1930'larda başlayan bu göç sonrası bölgede insan başına düşen arazi alanları giderek azaldı ve önce arsalar İngilizlerin belirlediği arz-talep temelindeki fiyatlar ile değer kazandı. Pahalanan ve alımı zorlaşan arazilere ise sadece tüm birikim ve zenginlikleriyle bölgeye gelen Yahudilerin maddi gücü yetmeye aşikardı. İngiliz denetimi altında gerçekleşen Yahudilerin bu "uluslararası nitelikli dolandırıcılık" süreci, topraklarına sahip çıkmaya çalışan Filistinlileri yıldırmak için uygulanan akıl almaz vergi oranlarını beraberinde getirdi. Bu da Filistin halkı için yaşama şansı bırakmayacak son darbeydi. Arazisinden kazandığı gelirin neredeyse üç katı kadar vergi vermeleri beklenen bölgede, Filistinliler'in ise zaten haczedilecek duruma gelen arazilerini satmaktan başka çaresi kalmamıştı.

Sonuç olarak, özellikle sosyal medyada propagandası yapıldığı gibi Filistinliler para hırsı içinde topraklarını "peşkeş" çekmediler. Onlar kurulan oyunun sonucu olarak topraklarından çıkmaya zorlandılar.

Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı?

Filistin, Siyonist, Uganda, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı? - Son Dakika


YORUMLAR (5)
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

Karagümrük maçında gözaltına alınan Ghezzal'ın menajeri serbest bırakıldı Karagümrük maçında gözaltına alınan Ghezzal'ın menajeri serbest bırakıldı Beşiktaş Genel Sekreteri Urgancılar'ın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Galatasaray'ı şikeyle suçladı Beşiktaş Genel Sekreteri Urgancılar'ın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Galatasaray'ı şikeyle suçladı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını açıkladı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını açıkladı Türkiye rekoru elinde! Yediği cezaları göbek atarak kutladı: Devletin kestiği parmak acımaz Türkiye rekoru elinde! Yediği cezaları göbek atarak kutladı: Devletin kestiği parmak acımaz Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum

Son Dakika Haberleri
15:15 Karagümrük maçının sonunda gözaltına alınan Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz serbest bırakıldı
15:03 Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti
14:58 Beşiktaş Genel Sekreteri Urgancılar'ın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Galatasaray'ı şikeyle suçladı
14:28 Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını açıkladı
14:21 İçişleri Bakanı Soylu: Şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili tedbir alınması gerekiyor
14:19 Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü
13:48 Türkiye rekoru elinde! Yediği cezaları göbek atarak kutladı: Devletin kestiği parmak acımaz
13:32 Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız
13:13 Türkiye bunu Doğu Akdeniz'de koz olarak kullanabilir! Harita Fransızların iki yüzlülüğünü gözler önüne serdi
13:13 16 karısı ve 151 çocuğu olan adamın yeni hedefi: 100 eşten 1000 çocuk!
'Bir şeyim yok' diyerek camiye giden kişi koronavirüs çıktı! Beraber namaz kıldığı 6 kişi virüsten yaşamını yitirdi 'Bir şeyim yok' diyerek camiye giden kişi koronavirüs çıktı! Beraber namaz kıldığı 6 kişi virüsten yaşamını yitirdi         
15:08
Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti         
15:04
Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı         
14:46
Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü         
14:19
Çalıştığı marketten parasını ödemeyip evine güllaç ve ekmek götüren işçi, tazminatsız bir şekilde işten atıldı Çalıştığı marketten parasını ödemeyip evine güllaç ve ekmek götüren işçi, tazminatsız bir şekilde işten atıldı         
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü!         
12:57
Son Dakika: Çin aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi Son Dakika: Çin aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi         
12:19
2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı 2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı         
11:45
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz         
11:21
Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti! Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti!         
11:10
Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı         
11:07
Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti         
11:00
Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok         
10:57
157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı! 157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı!         
09:35
13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor         
09:03
Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum         
08:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2021 15:18:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement