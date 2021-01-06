Meşeli Mahallesi'nde evi yanan vatandaşa Germencik Belediyesi'nden yardım eli - Son Dakika

Meşeli Mahallesi'nde evi yanan vatandaşa Germencik Belediyesi'nden yardım eli

06.01.2021 17:17
Meşeli Mahallesi'nde evi yanan vatandaşa Germencik Belediyesi'nden yardım eli, System.String[]

Meşeli Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl meydana gelen yangında evini kaybeden vatandaşa Germencik Belediyesi yardım eli uzattı.

Meşeli Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl meydana gelen yangında evini kaybeden vatandaşa Germencik Belediyesi yardım eli uzattı.

Evinin yeninden yapılması için talimat veren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş sosyal belediyecilik anlamında büyük bir çalışmaya imza attı. Meşeli Mahallesini ziyaret ederek yangın mağduru aileyle bir araya gelen Öndeş, yapımı tamamlanan evin anahtar teslimini gerçekleştirdi. Sosyal belediyecilik vurgusu yapan Belediye Başkan Öndeş iyi günde kötü günde halkımızın yanındayız, mutluluklar kadar acılara da ortak olmak için bu görevi üstlendik" dedi.

Sosyal belediyecilik ilkesiyle çalışmalarını sürdüklerini ifade eden Başkan Öndeş, "Germencik Belediyesi olarak Meşeli Mahallemizde evi yanan vatandaşımız için yeniden yaptırdığımız evinin anahtar teslimini gerçekleştirdik. Tüm çabamız, bütün mücadelemiz halkımızın iyi gününde olduğu gibi kötü gününde yanında olmak, mutlulukları kadar acılarına da ortak olmak içindir. Bu amaçlarla halkımızın mutluluğu ve huzuru için harcadığımız parayı cebimizden vermiyoruz; bu para devletin, milletin parasıdır. Biz iyi bir bütçe yönetimi, açık ve şeffaf bir mali sistemle, israfı önlüyor, tasarruf edilen gelirle de halkımızın huzur mutluluğu için hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Tüm süreç bundan ibarettir. Bir nebze de olsa dertlere derman olabiliyorsak ne mutlu bizlere. Bu vesile ile ailemize yeni yuvalarında huzur ve sağlıkla oturmalarını diler, böyle bir acıyı bir daha yaşamamalarını temenni ederim" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Meşeli Mahallesi'nde evi yanan vatandaşa Germencik Belediyesi'nden yardım eli
Meşeli Mahallesi'nde evi yanan vatandaşa Germencik Belediyesi'nden yardım eli
Meşeli Mahallesi'nde evi yanan vatandaşa Germencik Belediyesi'nden yardım eli
Meşeli Mahallesi'nde evi yanan vatandaşa Germencik Belediyesi'nden yardım eli
Meşeli Mahallesi'nde evi yanan vatandaşa Germencik Belediyesi'nden yardım eli
Meşeli Mahallesi'nde evi yanan vatandaşa Germencik Belediyesi'nden yardım eli

Fuat Öndeş, Germencik, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meşeli Mahallesi'nde evi yanan vatandaşa Germencik Belediyesi'nden yardım eli - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Altının kilogramı 461 bin 650 liraya geriledi Rakibinin boğazına tekme atan Hataysporlu kaleci Münir kırmızı kart gördü Kordon kanında bulunan kök hücrelerin kullanıldığı tedavi yöntemine FDA'dan onay çıktı: 10 kişiden 9'unda başarılı oldu Tunceli'de suya elektrik verildi, çok sayıda balık telef oldu İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Süreci en kısa sürede tamamlayacağız Havai fişek fabrikasındaki patlamada korkunç ayrıntı! Çinli bir çalışan yetkilileri uyarmış Firari eski emniyet müdürleri, Ankara'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi! Zafer Yenal, Rektör Danışmanlığı görevini bıraktı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi! Zafer Yenal, Rektör Danışmanlığı görevini bıraktı         
17:18
Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu         
17:14
Georgia'da iki Demokrat aday zafer ilan etti! ABD Senatosu'nda dengeler değişti Georgia'da iki Demokrat aday zafer ilan etti! ABD Senatosu'nda dengeler değişti         
16:56
Yaşlı kadın, kızı ve damadı tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü Yaşlı kadın, kızı ve damadı tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü         
16:10
30 saatlik su kesintisi yeni buluşlara yönlendirdi! Vatandaş kendi çeşmesini tasarladı 30 saatlik su kesintisi yeni buluşlara yönlendirdi! Vatandaş kendi çeşmesini tasarladı         
16:06
Kentte büyük sevinç! 95 dönümlük metruk alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dönüşecek Kentte büyük sevinç! 95 dönümlük metruk alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dönüşecek         
16:03
Son Dakika: Diyarbakır'da avukatlık bürosunda 3 kişi ölü bulundu! Doğal gaz sızıntısına bağlı zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor Son Dakika: Diyarbakır'da avukatlık bürosunda 3 kişi ölü bulundu! Doğal gaz sızıntısına bağlı zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor         
15:46
Bilim insanlarını şaşırtan keşif! Arkeolojik kalıntıdan 41 bin yıllık Neandertal kalıntısı çıktı Bilim insanlarını şaşırtan keşif! Arkeolojik kalıntıdan 41 bin yıllık Neandertal kalıntısı çıktı         
14:51
Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı         
13:45
İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım         
13:29
Voleybol takımının borcu nedeniyle Arhavi Belediyesi'nin makam aracı haczedildi Voleybol takımının borcu nedeniyle Arhavi Belediyesi'nin makam aracı haczedildi         
11:50
Kamu lojmanları için uygulanacak kira bedelleri açıklandı Kamu lojmanları için uygulanacak kira bedelleri açıklandı         
11:39
Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor         
11:17
Çağla Şıkel'i ölümle tehdit eden kişinin ifadesi şaşkına çevirdi: Özel hayatını ifşa ettiği için uyarmak istedim Çağla Şıkel'i ölümle tehdit eden kişinin ifadesi şaşkına çevirdi: Özel hayatını ifşa ettiği için uyarmak istedim         
11:17
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti         
10:01
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 17:40:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Meşeli Mahallesi'nde evi yanan vatandaşa Germencik Belediyesi'nden yardım eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei