Meşhur Çanakkale domatesi fideleri, toprakla buluştu-TEKRAR - Son Dakika

Meşhur Çanakkale domatesi fideleri, toprakla buluştu-TEKRAR

Meşhur Çanakkale domatesi fideleri, toprakla buluştuÇANAKKALE'de, domates üreticilerinin 20 gün önce toprakla buluşturduğu turfanda fideler, çiçek açmaya başladı.

Meşhur Çanakkale domatesi fideleri, toprakla buluştu-TEKRAR, System.String[]

Meşhur Çanakkale domatesi fideleri, toprakla buluştu

ÇANAKKALE'de, domates üreticilerinin 20 gün önce toprakla buluşturduğu turfanda fideler, çiçek açmaya başladı.

Çanakkale'de her yıl bir kısmı sofralık, bir kısmı da salçalık olmak üzere 70 ile 100 bin dönüm arasında domates dikimi yapılıyor. Buna karşın 500 ile 700 bin ton arasında domates üretiliyor. Kendine has kokusu ve lezzetiyle Türkiye'de meşhur olan Çanakkale domatesinin üretimi için bu yıl da ilk turfanda fideleri 20 gün önce toprakla buluştu. Sulama ve çapa yapılan tarlalardaki fideler çiçek açmaya başladı. İlk hasat ise, yaklaşık 45 gün sonra yapılacak. Çanakkale domatesi de tüm Türkiye'de tezgahlardaki yerini alacak. Haziran sonunda toprakla buluşacak son turfanda domates fideleri sayesinde ise, iklim koşullarına göre Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar Kasım ayı sonuna kadar tezgahlarda tarla domatesi bulabilecek.

Çanakkale domatesinin önemli üretim merkezlerinden, eski adıyla batak ovası olan Kumkale Ovası'nda bugünlerde tarlada hummalı çalışmalar devam ediyor. Domates üretimi yapılan Tevfikiye köyünün Muhtarı Cahit Toprakkarıştıran, arazilerinde domatesin yanı sıra mısır ve çeltik üreticiliğinin de yapıldığını söyledi. Şu anda ilk turfanda domateslerin dikildiğini ve tarlada toprağın havalandırılması için çapa yapıldığını belirten muhtar Toprakkarıştıran, "Bölgemizde domates erken, orta ve son turfanda olmak üzere 3 boy ekiliyor. Son turfanda da Türkiye'de en son domateslerin yetiştiği bölge Çanakkale'dir. Hasat başladı mı, Kasım ayına kadar da bu bölgede domates bitmez. İlk turfandadan sonra orta turfanda dikimleri de başladı. Bir de haziran sonu son turfanda domatesler dikilecek. Onları da deniz boyları yakın olan yerlere dikeriz. Çünkü deniz boyları kırağıdan etkilenmiyor" dedi.

'LEZZETİ, TOPRAĞI VE RÜZGARINDAN GELİYOR'

İlk turfanda hasadın 15 Temmuz'dan sonra başladığını ifade eden muhtar Toprakkarıştıran, "Çanakkale domatesinin lezzeti toprağı, havası ve rüzgarından geliyor. Lezzeti kullandığımız gübreyle alakalı değil, toprakla alakalı. Salça fabrikaları, salça yaparken içine şeker koyuyorlarmış, bizim bölgemizde yetişen domatese şeker koyma ihtiyacı yok. Bizim bölgenin domatesinin kendi şeker tadı var. İtalyanlar inanamamışlar ve gelmişler inceleme yapmışlar. Bizim domatesimizi kestiğiniz zaman içinde boşluk olmaz. İçi dolgun ve sulu olur. Lezzetli, bu bölgenin kendine has bir domatesidir. Domates üretimini bırakamıyoruz. Domatesten çok büyük zararlar da ediyoruz, ama yine domates üreticiliğini bırakamıyoruz" diye konuştu.

ÇANAKKALE DOMATESİ TEMMUZ'DA TEZGAHLARDA

Tevfikiye köyünde 7 yıldır domates, biber, kavun, karpuz yetiştiriciliği yaptığını kaydeden Şahin Ceylan ise "İlk turfanda domates fide dikimimiz 20 Nisan'da başladı. 20 gün sonra çapasını yapmaya başladık. Bakımını yapıyoruz. Sonrasında ise hasat dönemi başlar. Çanakkale domatesi tam olarak Temmuz ayında yenmeye başlar. Domatesten beklentimiz ülkedeki dikimler ile arz ve talep üzerinedir. İhracat açık olursa domates alımı daha farklı oluyor. Kazançlarımız da daha yüksek oluyor" dedi.

ÇANAKKALE'DE TARLA DOMATESİ HASADI BİTİNCE TÜRKİYE'DE DE BİTER

Tarladaki domates fidelerinde inceleme yapan çiftçi Şahin Ceylan, "Fidedeki ilk boğumdan 8 tane çiçek yapmış. İkinci ve üçüncü boğuma kadar çıkmış. Burada da yeni yeni çiçekler, filizler atmaya başladı. Bu çiçeklerin hepsi birer domatestir. Bunlar arılarımız vasıtasıyla döllenir ve meyveye dönüşür. Domates olarak sofralarımıza ulaşır. Bir kök fidemizde toprağın verimine göre ortalama 30 ile 50 kilo arasında domates olur. Çanakkale domatesimizin yetiştiği bu topraklar potasyum oranı en yüksek olan topraklardan biridir. Kaz Dağları'ndan gelen soğuk rüzgar ve boğazdan gelen rüzgarın kesişmesiyle değişik bir hava sirkülasyonu oluşur. Çanakkale'de kasım ayı, eğer kırağı yağmazsa aralık ayına kadar tarla domatesi yetişir. Yani tarla domatesi deyince Türkiye'de akla ilk gelen yer Çanakkale'dir. Tarla domatesinde en son hasadın yapıldığı kent Çanakkale'dir. Çanakkale'de tarla domatesi bittiyse, Türkiye'de bitmiştir" diye konuştu.


Çanakkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 09:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Meşhur Çanakkale domatesi fideleri, toprakla buluştu-TEKRAR - Son Dakika

Son Dakika

Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Bir ülke şokta! Güzellik yarışmasının finalisti canına kıydı Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı yasak aşkı, meslek değiştiriyor Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Acun Ilıcalı, 2 milyonluk canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor 2020 yarışmacılarıyla Instagram'da yayın yapacak Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı
Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor         
15:54
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı         
15:50
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum         
15:39
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı         
15:29
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı         
15:28
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu         
14:51
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu         
14:49
Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi         
14:41
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum         
14:31
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu         
14:27
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti         
14:15
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı         
13:59
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı         
13:20
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor         
13:16
Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı         
13:03
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler         
13:03
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi         
12:55
Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor         
12:54
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü         
12:27
İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi         
12:24
2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar? 2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?         
12:20
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti         
12:10
Yasağa rağmen müşteri alan taksiciyi Yasağa rağmen müşteri alan taksiciyi "İnisiyatif aldım" savunması ceza yemekten kurtaramadı         
12:08
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz         
11:46
Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı         
11:42
Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı         
11:41
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına alındı Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına alındı         
11:36
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü         
11:30
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu         
11:24
Bu bayram baklava ve şeker sektörünün işleri yüzde 70 düştü Bu bayram baklava ve şeker sektörünün işleri yüzde 70 düştü         
11:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2020 16:13:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meşhur Çanakkale domatesi fideleri, toprakla buluştu-TEKRAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]