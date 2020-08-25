Meşhur Çanakkale domatesinin hasadı sürüyor - Son Dakika

Meşhur Çanakkale domatesinin hasadı sürüyor

ÇANAKKALE'nin Türkiye genelinde lezzeti ve görüntüsüyle aranan meşhur domatesinin hasadına devam ediliyor.

Meşhur Çanakkale domatesinin hasadı sürüyor, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Türkiye genelinde lezzeti ve görüntüsüyle aranan meşhur domatesinin hasadına devam ediliyor. Kadın işçilerin çoğunlukta olduğu hasatta, sıcak havaya rağmen kovalar doluyor. Kova kova domatesler, tarlaların orta kısmındaki traktörlere taşınarak, burada kasalara koyuluyor. Verimin yüksek olduğu yılı yaşayan üreticilerin beklentisi ise toptan alış fiyatının biraz daha yükselmesi. İlk turfanda domatesleri kilosu 2 TL'den toptan satan üreticiler, şu an hem yüksek verim hem de ihracatın kapalı olması nedeniyle kilo fiyatının 80 kuruş ile 1 TL arasına gerilediğini belirtiyor.

Çanakkale'de, 82 bin dekarlık alanda yılda 600 bin tonun üzerinde domates üretimi gerçekleştirilerek, Türkiye'deki üretimin yüzde 5'i karşılanıyor. Kendine has kokusu ve lezzetiyle Türkiye'de meşhur olan Çanakkale domatesinin hasadına devam ediliyor. 'Çanakkale domatesi' denince akla ilk, Kumkale Ovası gelse de Kösedere ve Tuzla bölgesi de domates yetiştiriciliğinde öne çıkan yerler konumunda. Bunun yanı sıra Kaz Dağları'nın eteklerinde bulunan Bayramiç ilçesinin köylerinde de üretilen domateslerin hasadı yapılıyor.

Bayramiç'in Türkmenli köyünde 50 dönüm tarlada yıllık 600 ton domates üretimi yaptığını belirten çiftçi Ruhi Dereli, "İlk hasatta domatesi 2 TL'den verdik. Şu anda ise 70 ile 80 kuruş arasında fiyatla satılıyor. Kilosu 1,5 TL'den aşağı düştüğü zaman bu iş olmaz. Günde 5 ile 10 ton arasında domates hasadı yapıyoruz. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz" dedi.Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan ise bu yıl domates üretiminin yüksek olduğunu belirterek, "Fakat fiyatlarla ilgili sıkıntı var. Biz tüm Türkiye'den yüksek fiyata veriyoruz ürünümüzü. Şu anki verilere göre, tüm Türkiye'de domatesin fiyatı 40 kuruşken, bizde 80 kuruş ile 1 TL arasında. Bu, ümitlendirici gibi gözükse de değil. Çünkü girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasından dolayı maalesef domates üreticisi zor durumda" diye konuştu.'ÖVÜNEMEYİZ ANCAK ŞÜKREDİYORUZ'Domates üreticisinin para kazanması için kilo fiyatının 1,5 TL'den aşağı düşmemesi gerektiğini de dile getiren Başkan Pehlivan, şöyle konuştu: "Çünkü girdi maliyetleri yüksek. Şu anda pazar değerinin kaybolmasındaki en büyük neden de Covid-19 sürecidir. İhracat yapmak gerekiyor. Ama tüm dünya salgın nedeniyle böyle bir sıkıntılı süreç geçiriyor. Umarım en iyi günlerde, en sağlıklı günlerde bunları atlatırız. Bu yıl sayın bakanımız, 'Ekilmedik yer kalmasın' dedi. Gördüğünüz gibi her taraf ekildi, bunun akabinde üretim fazlalaştı. Şu anda ihracat olmayınca elimizde arz fazlası bir ürün var. Bu arz fazlası ürünü de iç piyasada tüketmek zor gözüküyor. Bunun için hükümetin ve devletimizin politikalarını geliştirmesi gerekiyor. Orta turfanda ürünü, şimdi pazarcı esnafına verirsek 1 TL'den gidiyor. Toptancıya ise 80 kuruşa gidiyor. Bununla övünemeyiz ama şükrediyoruz."

Çanakkale domatesinde lezzet bakımından iddialı olduklarını da kaydeden Pehlivan, "Çanakkale domatesi yerelde bir marka olmuştur. Fakat biz Bayramiç olarak tarımsal marka şehriyiz. Onu da zaten Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki verimli topraklara borçluyuz" dedi.


Çanakkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 09:32

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Meşhur Çanakkale domatesinin hasadı sürüyor - Son Dakika
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