Son Dakika Haberleri: Meşhur Goralı Sandviçi İcat Eden Aile
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Meşhur Goralı Sandviçi İcat Eden Aile

40 dakika önce

Aslına bakılırsa bugün bu sözcüğü çoğu kişi bilir. Hele büfelerde değişik sandviçleri tatmaya meraklı olanlar mutlaka tadına da bakmıştır.

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Aslına bakılırsa bugün bu sözcüğü çoğu kişi bilir. Hele büfelerde değişik sandviçleri tatmaya meraklı olanlar mutlaka tadına da bakmıştır. Peki neden "Goralı" diyoruz hiç düşündünüz mü?
Meşhur Goralı Sandviçi İcat Eden Aile
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:01 
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