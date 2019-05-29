Meşhur Goralı Sandviçi İcat Eden Aile
40 dakika önce
Aslına bakılırsa bugün bu sözcüğü çoğu kişi bilir. Hele büfelerde değişik sandviçleri tatmaya meraklı olanlar mutlaka tadına da bakmıştır.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:01
Aslına bakılırsa bugün bu sözcüğü çoğu kişi bilir. Hele büfelerde değişik sandviçleri tatmaya meraklı olanlar mutlaka tadına da bakmıştır. Peki neden "Goralı" diyoruz hiç düşündünüz mü?
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