Meşhur "kraliyet kirazı"nda hasat sona erdi - Son Dakika

Kalitesi nedeniyle bir dönem sipariş üzerine İngiliz kraliyet ailesine de gönderilen Isparta'nın Uluborlu ilçesinde üretilen kirazın hasadı tamamlandı.

6 bin nüfuslu ilçede yetişen kiraz Almanya, İngiltere, Fransa ve Çin'in de aralarında bulunduğu 10 ülkeye ihraç ediliyor.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Müstahattin Can Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde 70 bin dönüm arazide, 70 bin ton kiraz üretildiğini söyledi.

Regina ve Napolyon gibi farklı kiraz çeşitlerinin üretildiğini ifade eden Selçuk, "Farklı ülkelerden gelen taleplere göre de bunlar değişebiliyor. Kirazda bu sezon çok bereketli geçti. Bizim ürettiğimiz kirazlar, dünyada belli başlı ülkelere gidiyor. Avrupa'ya, İngiltere'ye, Rusya'ya gidiyor." diye konuştu.

Üretim sayesinde hem döviz girdisi hem de istihdam sağlandığını dile getiren Selçuk, Isparta genelinde üretim olduğunu ancak Uluborlu ilçesinde rekoltenin daha yüksek olduğunu bildirdi.

Selçuk, "Uluborlu'da 17 bin dönümlük alanda 17 bin ton civarında bir rekoltemiz oldu. Hasat bitti, ihracatçı firmalarımıza da teşekkür ederiz. Onlar olmasa biz bu üretilen kirazları dışarıya gönderemeyiz." diye konuştu.