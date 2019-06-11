Son Dakika Haberleri: Meşhur Özbek pilavı nasıl yapılır? 2 bin 500 yıllık lezzetin sırrı ne? Ustası anlatıyor
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Meşhur Özbek pilavı nasıl yapılır? 2 bin 500 yıllık lezzetin sırrı ne? Ustası anlatıyor

6 saat önce

Özbek pilavı Orta Asya'nın geleneksel yemeklerinin başında geliyor. 2 bin 500 yıllık tarihe sahip lezzetin 100'den fazla çeşidi bulunuyor. Özbekistan'a gelenlerin uğrak mekanlarından biri de başkent Taşkent'teki Orta Asya Pilav Merkezi. Ustası, dev kazanlarda pişirilen pilavın tarifini anlatıyor.

Meşhur Özbek pilavı nasıl yapılır? 2 bin 500 yıllık lezzetin sırrı ne? Ustası anlatıyor, System.String[]
Özbek pilavı Orta Asya'nın geleneksel yemeklerinin başında geliyor. 2 bin 500 yıllık tarihe sahip lezzetin 100'den fazla çeşidi bulunuyor.

Özbekistan'a giden turistlerin uğrak mekanlarından biri başkent Taşkent'teki Orta Asya Pilav Merkezi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:38 
Taşkent, Özbekistan, Asya, Dünya
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