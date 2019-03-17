Meşhur Taşköprü Sarımsağı, Uluslararası Coğrafi İşaret Almaya Hazırlanıyor

Sarımsağı ile Türkiye'nin dört bir yanına nam salmış olan Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, marka olan sarımsağa coğrafi işaret almak için çalışma yürütülüyor.

Sarımsağı ile Türkiye'nin dört bir yanına nam salmış olan Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, marka olan sarımsağa coğrafi işaret almak için çalışma yürütülüyor.



Dünyada belirli, Türkiye'de ise tek olarak sarımsak ekimi ve üretiminin gerçekleştirildiği ilçe olan Taşköprü, yöreye has olan sarımsağının ismini dünyaya duyurmaya hazırlanıyor. Son zamanlarda tartışma konularının merkezinde olan "Taşköprü sarımsağı mı? Çin sarımsağı mı" sorularına farklı bir boyut katacak olan Taşköprü sarımsağı, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bu kapsamda Taşköprü Belediyesi de yörenin simgesi olan sarımsağa uluslararası coğrafi işaret almak için çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, uluslararası coğrafi işareti almak için çalışma yaptıklarını söyledi.



"Dünyada daha bilinir hale getireceğiz Taşköprü sarımsağını"



Taşköprü sarımsağını dünyada daha bilinir hale getirmek istediklerini söyleyen Başkan Hüseyin Arslan, "Taşköprü'ye son dönemde sarımsak ile ilgili çok önemli bir çalışma yaptık. Çalışmamızın ilk kaleminde aldığımız coğrafi işareti şimdi uluslararası coğrafi işarete müracaatımızı yaptık. Yakın zamanda inşallah bir yıl içerisinde uluslararası coğrafi işareti de almış olacağız. Dünyada daha bilinir hale getireceğiz Taşköprü sarımsağını. Peki bunun dışında çiftçilerimize uygulanan bir sap darası hadisesi vardı. Bu sap darasını yüzde 10'luk bir oranda sap darasını ortadan kaldırarak bütün çiftçilerimize cebinde o paranın kalmasını sağlayacak önemli bir hamle yapmış olduk. Dolayısıyla Taşköprü'nün bu çok temel sorunlarını aştık hamdolsun" dedi.



Birçok ilde olmayan kültür merkezi



İlçeye yaptıkları yatırımlar hakkında da bilgi veren Başkan Arslan, "Bir kültür merkezimiz var. İllerin çoğunda olmadığını söylemek istiyorum. Çoğunlukla kültür merkezimiz şu anda oldukça etkin faaliyetler içerisinde bayanlara yönelik etkinlikler ayrıca kültürel alanda tiyatrolar da ve değişik müzik programları sinema gösterimleriyle etkinliklerimizi kültür merkezinde sürdürüyoruz. Gençlerimize dönük de onların aktivitesel faaliyetlerine destek verecek, bayanlar için özellikle plates gibi işte halk oyunları gibi değişik etkinliklerin yapılabildiği bir kültür merkezine sahibiz. Kültür Bakanlığımızdan Taşköprü Belediyemize tesis yaptırdık" şeklinde konuştu.



Belediyenin tahsis ettiği tekstil atölyesinde 200 kişi çalışıyor



İlçede yatırım yapmak isteyen bir tekstil firmasına yer tahsisi yaptıklarını ifade eden Başkan Arslan, "Şimdi tabi ki arıtma tesisimiz var. Gerçekten Gökırmak'ın kirlenmesini önleyen bundan önceki dönemde çok kıymetli olduğu için değinmek istiyorum. Bizim belediyemize ait olan yerlerde istihdam için bir hızlı hamle yapmamız gerekiyordu ve şu anda 200 kişinin çıktığı bir tekstil firmasını Taşköprü Belediyesine ait yerlere tahsisini yaptık, şu anda orada 200 kardeşimiz üretim yapıyorlar. ve bunlar İngiltere başta olmak üzere Avrupa'nın değişik ülkelerine ihracat yapan bir firma, bunun için de ayrıca mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

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