Meşhur Velimeşe bozası üreticisinden

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye genelinde yapılan "evinde kal" çağrılarına bir destek de Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden geldi. Meşhur Velimeşe bozası üreticisi Mehmet Bozdağ, "Evde kal Türkiye Velimeşe bozasını ayağınıza kadar getirelim, bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirelim, hasta olmayın" dedi.



Velimeşe Mahallesi'ndeki imalathanesinde Velimeşe bozası üretimi yapan ve aynı mahalledeki iki ayrı mağazadan satışını yapan Mehmet Bozdağ, Türkiye'ye yapılan evde kal çağrısına destek verdi. Bozdağ, online satış sitesi üzerinden verilen siparişlerde Velimeşe bozasını kargo aracılığı ile Türkiye'nin her yerine gönderdiklerini söyledi. "Bozanın bağışıklık sistemini kuvvetlendirici ve gribe karşı etkisi olduğu zaten eskiden beri biliniyor" diyen Bozdağ, "Türkiye ve dünyanın yaşadığı virüs salgını nedeniyle biz daha önce de var olan bu hizmetimizi daha da çok çağrıda bulunarak siz evinizde kalın, biz devletimizin verdiği imkanlar doğrultusunda bozamızı ayağınıza getirelim diye bir kampanya başlattık. Bu daha önceden de vardı, biz son zamanlarda daha da fazla bunu duyurmaya başladık" dedi.



Tarihi içecek boza online oldu



Yakın çevrelerine, komşu ilçelere telefon ve sosyal medya hesapları üzerinden iletilen siparişlere istinaden kendi ekipleriyle, Türkiye geneline ise online satış sitesi üzerinden siparişleri kargo aracılığı ile gönderdiklerini söyleyen Bozdağ, bozanın yapılışı ile ilgili de bilgiler verdi. Bozdağ, "Velimeşe bozası darı irmiği ve yerli mısır unundan yapılır. Velimeşe bozasını içerken yanında fındık, leblebi ve tarçınla tüketebilirsiniz. Evde kal Türkiye Velimeşe bozasını ayağınıza kadar getirelim, bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirelim, hasta olmayın" diye konuştu. - TEKİRDAĞ