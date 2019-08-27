MESİAD Başkanı Engin Açıklaması

Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, "Doğru yönetildiği zaman göçler, bölgeler için zenginlik oluşturur. Aksi takdirde toplumun değerlerini ve ekonomiyi olumsuz etkileyecek durumlar oluşabilir." ifadesini kullandı.

MESİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (Çukurova SİFED) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde "Basında Mülteciler: Yeni Dönemde Mersin Bölgesi İçin Yeni Çözümler Çalıştayı" düzenlendi.

MESİAD'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte konuşan Engin, mülteci konusunun sadece Mersin'in değil Türkiye'nin önemli konularından biri olduğunu belirtti.

Engin, Mersin'in göçe alışık bir bölge olduğunu vurgulayarak, " Suriye'de çıkan savaşın ardından bölgemiz yeniden bir sonucu yönetmek durumundadır. Doğru yönetildiği zaman göçler, bölgeler için zenginlik oluşturur. Aksi takdirde toplumun değerlerini ve ekonomiyi olumsuz etkileyecek durumlar oluşabilir. Şimdi Suriyeliler ile ilgili aynı durumu yaşıyoruz. Öncelikle bu savaşları kimin çıkarttığına kimin yönettiğine bakmalıyız. Böyle savaşların olmasını istemiyoruz ama olduğu zaman da insani yardım ve sosyo-ekonomik uyum sürecini doğru yönetmek stratejik bir önceliktir." ifadesini kullandı.

UNDP Afet ve Risk Yönetimi Uzmanı Erdem Ergin de mültecilerin, iş dünyasına hem olumlu hem de olumsuz etkilerinin ele alınması gerektiğini kaydetti.

Çalıştayı daha önce birçok ilde düzenlediklerini anımsatan Ergin, "Mersine özellikle gelmek istiyorduk. Çünkü buradaki mülteci profili oldukça farklı. Sanayi kenti olması dolayısıyla sanayici bir mülteciyi çekti. Tarım kenti olmasıyla işçi mülteci çekti. Amacımız; deneyim ve tecrübelerden iç görüş kazanmak. Bunun amacı, iş dünyasının eyleme geçmesi gerektiği konuları tespit etmek, ülkenin diğer kentlerindeki federasyon ve derneklere bilgi paylaşımı yapmak ve uygulamaya dönük çözümler üretmek." ifadesini kullandı.

Etkinlikte basın mensuplarının da görüşleri alındı.