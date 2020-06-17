MESİAD'dan TSO'ya ziyaret - Son Dakika

Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Başkanı Hasan Engin, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ruhi Koçak'ı ziyaret etti.

MESİAD Başkanı Engin, ziyarette, kent ve bölge ekonomisi, yeni yatırım ortamı ve iş fırsatları hakkında Koçak ile fikir alışverişinde bulundu.

Tarsus'un bölge ekonomisinde önemli bir yeri olduğunu ifade eden Engin, ilçenin büyük ve önemli yatırımların konuşlandığı merkez konumunda bulunduğunu belirtti.

Koçak da Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde gelinen son durum hakkında bilgiler verdi.