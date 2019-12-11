MESİAD'ta başkan değişmedi - Son Dakika
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MESİAD'ta başkan değişmedi

6 saat önce

Merter Sanayici ve İşadamları Derneği'nde (MESİAD) dün yaşanan seçim sonucunda mevcut başkan Yusuf Gecü görevine devam edecek.

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Merter Sanayici ve İşadamları Derneği'nde (MESİAD) dün yaşanan seçim sonucunda mevcut başkan Yusuf Gecü görevine devam edecek.


Merter Sanayici ve İşadamları Derneği'nde (MESİAD) dün akşam seçim heyecanı yaşandı. Üç adayın yarıştığı MESİAD kongresinde başkanlık seçiminde Yusuf Gecü, Betül Eren Işık, ve Gürbüz Oruç arasında geçen seçim sonucunda eski başkan Yusuf Gecü güven oyu alarak yeniden başkan seçildi. Kongrede 470 delege oy kullanırken kırmızı liste ile yarışan Yusuf Gecü 241, Gürbüz oruç 30, Betül Eren Işık 191 oy alarak kongre sona erdi.


Adaletli bir seçim gerçekleştirdiği için divan başkanına teşekkür eden Başkan Gecü, "Seçim süresince gece gündüz çalışan çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Allahı'ın izniyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


25 yıldır Merter'de çalıştığını belirten Gecü, "İnşallah 25 daha Merter'de olacağım. İnsan için 2 tane kutsal yer vardır. Birisi doğduğu yerdir, ikincisi doyduğumuz yer yani Merter'dir. ve bunun kıymetini bilelim." şeklinde konuştu.


Ayrıca Yusuf Gecü, yakın zamanda İstanbul Havalimanı'nda TİM, İHKİB gibi diğer çatı kuruluşlarıyla beraber dünyanın en büyük ihracat fuarını yapacaklarını söyledi.


Seçim sonucunda kurulda yer alan isimler şöyle:


Başkan


Yusuf Gecü


Yönetim Kurulu asil:


Mustafa Yaran, Mehmet Kocaman, Ömer Kara, Gürbüz Turan, Şahin Bayhan, Muharrem İpek, İbrahim İsaoğlu, Suat Sekman, Gündoğan Koca, Fatih Zeyrek, Fikret Tekgöz, Ekrem Kap Coşkun Alpay, Bekir Karabuya


Yönetim Kurulu (yedek)


Murat Dede, Ali Melih Kalkan, Servet Tekin, Şefik Soğanlı, Cüneyt Uzala, Eray Yükseloğlu, Beşir Özhan, Ramazan İktimur, İbrahim Sayın, Kemal Baran, İsmail Güler, Fatih Karabulut, Hasan Gökhan Kökten, Enes Toklukdemir


Denetleme kurulu asil


Bilal Ardıç, Kenan Demirtürkoğlu, Ufuk Muslu,


Denetleme kurulu (yedek)


Mehmet Şenbahar, Cengiz Samuk, Ayhan Türker


Disiplin kurulu asil


Hamza Recepoğlu, Hasan Gökçeoğlu, Yücel Ayan


Disiplin kurulu (yedek)


Okan Atabeyoğlu, Murat Yıldırım, Mustafa Öksüz - İSTANBUL

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:45 Kaynak: İHA
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