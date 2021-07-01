Mesir Derneği'nden Başkan Ergün'e ziyaret - Son Dakika

Başkan Ergün, Ufuk Tanık ve ekibini tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Tanık, Başkan Ergün'e çiçek ve hediye sepeti takdim etti. Geçtiğimiz günlerde genel kurullarını gerçekleştirdiklerini dile getiren Dernek Başkanı Ufuk Tanık, yeni Yönetim Kurulu Üyelerini tanıttı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü de tebrik eden Tanık, "Manisa'ya güzel bir belediye binamızı kazandırdınız. Hayırlısı olsun. Bu yeni yerinizde Manisa'ya hizmette başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Ufuk Tanık ve ekibini tebrik etti. Tanık ve ekibine görevlerinde başarılar dileyen Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltlik kitap serisini konuklarına armağan etti.