Mesir Kokulu Mumlar Kadınlara İstihdam Kapısı Oldu

Mesir kokulu mumlar kadınlara istihdam kapısı oldu Yunusemreli kadınlar yapacakları mumlarla yurt dışı ve yurt içi pazarında yer alacak Manisa'da Yunusemre Muhtarlar Derneğince hazırlanan ve İçişleri Bakanlığınca kabul edilerek desteklenen 'Yunusemre kadınlarından istihdam atağı'...

Mesir kokulu mumlar kadınlara istihdam kapısı oldu

Yunusemreli kadınlar yapacakları mumlarla yurt dışı ve yurt içi pazarında yer alacak

Manisa'da Yunusemre Muhtarlar Derneğince hazırlanan ve İçişleri Bakanlığınca kabul edilerek desteklenen 'Yunusemre kadınlarından istihdam atağı' projesi tamamlandı



MANİSA - Manisa Yunusemre Muhtarlar Derneği tarafından 2017 yılında hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edilen "Yunusemre kadınlarından istihdam atağı" projesi kapanış töreniyle sona erdi. Mum yapımını öğrenen çoğu ev kadını kursiyer bundan sonra yurt dışı ve yurt içi pazarında yer almak için üretime başlayacak.

İçişleri Bakanlığınca ilk kez bir muhtarlar derneği projesi olarak onaylanan yaklaşık 22 bin TL bütçeli 'Yunusemreli kadınlardan istihdam atağı' projesi KOSGEB işbirliğiyle açılan Girişimcilik Kursuna katılan 37 kursiyere belgelerinin takdim töreni ile sona erdi. Yunusemre Muhtarlar Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen 'Yunusemre kadınlarından istihdam atağı' projesine İŞKUR Manisa İl Müdürlüğü, Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Altı Nokta Körler Derneği destek verdi.

Yunusemre ilçesindeki bir otelde düzenlenen kapanış programı ve sertifika törenine Manisa Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Alattin Aslan, Manisa İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Tekin Güzel, KOSGEB Manisa Müdürü Mahmut Oğuz Kılınç, AK Parti Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hatice Gözeten ve kursiyerler katıldı.

Proje kapsamında açılan Girişimcilik Kursuna katılan 37 kursiyere belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Projeyle dezavantajlı kadınların girişimciliğinin ve istihdamın artırılması hedefiyle Mesir kokulu mumlar üretildi.

Mumlar 2019 yılında piyasaya sürülecek

Kadınlara istihdam amaçlı olarak çıktıkları yolda eğitimlerin başarıyla tamamlandığını ve artık 2019 yılında üretecekleri mumlarla Pazar ağının içinde yer alacaklarını kaydeden Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, "Kadınlarımızla birlikte kurslarımızı tamamladık. 37 kadınımız mum kursunu aldı. 24 katılımcımız da uygulamalı girişimcilik belgesini aldı. Bundan sonra 2019 yılı artık bizim bu Mesir kokulu mumu piyasaya, sahaya çıkarma dönemi olarak planlamıştık. Atölye kuruluşumuzu yapacağız. Atölyemizi kurduktan sonra kadınlarımıza önce kendi yerimizde, onlarla birlikte edindikleri bilgilerle uygulamalı olarak çalışmaya başlayacaklar ve istihdam sağlamış olacağız. İstihdam sağlandıktan sonra kendilerinde zaten KOSGEB Girişimcilik belgeleri var ve üretimli ilgili iş yapılacak. Biz bu şekilde kurduğumuz atölyeden yavaş yavaş diğer kadınlarımızın da mumla ilgili girişimciler haline gelmesini sağlamış olacağız. Uygulamalar bizim atölyelerimizde Pazar ağı oradan kurulmuş olacak. Onların da işleri bu şekilde garanti haline gelmiş olacak. Böyle bir proje düşünüyoruz şimdi. Çünkü bunun devamlılığı olacak, kadınlarımıza böyle bir sözümüz de var istihdamla ilgili. Bu belgeyi aldıktan sonra girişimcilik adına tabii ki istihdam yapabilirler ama istedikleri iş mumla ilgili ve biz mumla ilgili pek çok yerle de görüşüyoruz. Yurt dışı ve yurt içinde ciddi bir Pazar ağının içinde biz de dahil olma yolunda gereken çalışmaları başlattık" dedi.

Fiyatlar üretilecek muma göre değişecek

Sadece Mesir kokulu mum değil isteğe göre her türlü mumu üretebileceklerini kaydeden Pehlivan, "Mesir kokulu mum yapacağız ama bizim kursiyerlerimiz mumum yapımını öğrendikleri için artık bunun pek çok kombinasyonu var. Kokusu var, rengi var, tasarımı var, çeşidi var. Bir firma bize kendi logosunu çalışmamızı istediğinde biz onun kalıbında çalışacağız. ya da firmanın kendisine ait bir kokusu var 'Bu kokuda istiyoruz' diyecekler biz de o kokuda mumlar üreteceğiz. Tamamen talep doğrultusunda olacağı için maliyetleri de o zaman belli olacak. Burada fasonu da olacak, kalitelisi de olacak, iç piyasaya yönelik olarak da olacak, yurt dışına yönelik olanı da olacak. Bu maliyetler atölye kurulumu sırasında yavaş yavaş belli olacak. Mum yapımında çünkü ham madde olarak parafin kullanıyoruz ve parafin değişken bir madde, fiyat aralığı da değişebiliyor. Yurt dışından geldiğinden dolayı zaten ithalatında farklı fiyatlar da olabiliyor. O nedenle şuan için bir fiyat söylememiz zor" şeklinde konuştu.

İlk etapta 25 kadın istihdam edilecek

Kuracakları atölyede 25 kadınla işe başlamayı düşündüklerini aktaran Pehlivan şunları söyledi:

"İlk etapta ilk kursiyerlerimiz olan 19 kursiyerimiz var bunu 25'e tamamlayarak başlamayı hedefliyoruz. Mum kursumuzdaki hanımların çoğunluğu ev hanımı. 30-50 yaş aralığındaki kadınlardan oluşuyor. Girişimcilik kursumuzda ise çalışan kadınlardan da kursiyerlerimiz oldu. Bir yerde çalışan veya işten ayrılmış kadınlarımız da oldu. İşten ayrılıp yeni iş kurmak isteyen kadınlarımız da oldu. Oradaki yaş aralığımız daha geniş daha farklı. Orada çok genç öğrenci arkadaşlarımız da oldu. Farklı yaş aralıklarında kursiyerlerimiz oldu."

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