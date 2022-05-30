Mesir Kupası, Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Mesir Kupası, Sahiplerini Buldu

Mesir Kupası, Sahiplerini Buldu

30.05.2022 08:25

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Avcılık Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Mesir Kupası Plak Atışları müsabakaları, büyük heyecanla sonuçlandı.

Atışlar sonucunda dereceye girenlere, kupaları takdim edildi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda bu yıl 12'nci kez düzenlenen Plak Atışları Mesir Kupası müsabakaları, Türkiye'nin dört bir yanından katılan sporcuların kıyasıya çekişmeleri sonucunda Pazar günü itibariyle sonuçlandı. büyük heyecan ve çekişmeye sahne olan müsabakalarda, sporcular atıcılık konusundaki hünerlerini sergiledi. Büyük Erkekler kategorisinde 1'inci olan Ahmet Baran, 2'nci olan Salih Hafız ve 3'üncü olan Fuat Çakar'a kupalarını, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Manisa Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Mehmet Palabıyık takdim etti.

Sporcular Kupalarına Kavuştu

Veteran Erkekler kategorisinde ise Yusuf Karamuk 1'inci, Bülent Hüseyin Ertürk 2'inci, Mehmet Palabıyık 3'üncü oldu. Büyük Kadınlar kategorisinde de, Anna Zhadnova 1'inci, Daria Turulo 2'nci, Ladin Sarıgül 3'üncü oldu. Kupaların takdiminin ardından 27-29 Mayıs tarihleri arasında süren müsabakalarda ter döken sporcu ve hakemlerin, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesiyle turnuva son buldu.

Kaynak: Bültenler
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